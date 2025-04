Cyhra: veröffentlichten kraftvolle neue Single „Mark Of My Sins“

Die schwedische Melodic-Metal-Allstarband Cyhra – bestehend aus Amaranthe-Mitgründer Jake E sowie aktuellen Mitgliedern von The Halo Effect, Kamelot, The Crown und Suburban Tribe – hält die Metal-Welt weiter in Atem und veröffentlicht mit Mark Of My Sins eine weitere neue digitale Single. Diese untermauert, dass sich die gewieften Musiker nicht auf Talent alleine ausruhen, sondern immer danach streben, an ihr vorheriges Schaffen heranzukommen. Ein hochgestecktes Ziel, das sie auf ihrem Weg nach oben jedoch regelmäßig erreichen. Mächtige Riffs, stadiontaugliche Hooks und ein Refrain, der sich in den Köpfen festsetzt: Härte, Melodie und das nötige Maß an Rauheit lassen den neuen Song direkt in die erste Melodic-Metal-Liga aufsteigen.

Frontmann Jake E erläutert: „Mark Of My Sins ist einer der kraftvollsten Tracks, die wir je geschrieben haben. Er ist roh, intensiv und steckt voller Emotionen – er beinhaltet einfach alles, was Cyhra ausmacht. Inhaltlich beleuchtet er die Probleme, die wir mit uns herumschleppen, und die Kraft, die wir aufwänden müssen, um diese zu bewältigen. Wir könnten nicht stolzer auf das Resultat sein, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass ihr ihn endlich zu hören bekommt.“

Dem Song wurde zudem ein nicht weniger actionreiches Musikvideo verpasst, das die Truppe mit Patric Ullaeus gedreht hat. Ullaeus arbeitete u.a. schon mit Arch Enemy und In Flames und gewann einen norwegischen Grammy (Spellemannprisen) für Dimmu Borgirs The Serpentine Offering-Clip. Der Mark Of My Sins-Streifen zeigt Cyhra in einer häuserkampfähnlichen Situation, in der Sänger Jake E die strategische Führungsrolle im Ringen um die Macht innehat.

Über Cyhra

Nächstes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiernd, haben sich Cyhra, 2016 von Jake E (ex-Amaranthe) und Jesper Strömblad (The Halo Effect, ex-In Flames) gegründet, eine komfortable Position in der Metal-Welt erarbeitet. Schon bald von Schlagzeuger Alex Landenburg (Kamelot, Luca Turilli’s Rhapsody), Gitarrist Euge Valovirta (Suburban Tribe) und Basser Peter Iwers (The Halo Effect, ex-In Flames) komplettiert, erschien 2017 ihr Debüt Letters To Myself. Die mit euphorischen Kritiken bedachte Scheibe beförderte die Band direkt auf die weltweiten Bühnen, was von einer umfangreichen Nordamerikatour als Support von Sabaton und Kreator gekrönt wurde.

Nach Iwers’ Ausstieg übernahm Valovirta dessen Position am Viersaiter an, ehe Cyhra 2019 mit No Halos In Hell ihr zweites Studioalbum veröffentlichen, auf dem sie erneut groovigen Metal geschickt mit poppigen Einflüssen zu kombinieren wussten. Die ebenfalls darauf enthaltene Hitsingle Out Of My Life stellt ihren bis dato größten musikalischen Erfolg dar: allein auf Spotify wurde das Stück mittlerweile um die elf Millionen Mal gestreamt. Ihr andauernder Erfolg bescherte Cyhra eine Europatournee mit Battle Beast, UK-Shows mit Delain sowie eigene Headlineshows in Ländern wie Finnland oder Japan. Auftritte bei weltbekannten Festivals, u.a. beim Masters Of Rock, Bloodstock Open Air, Sabaton Open Air und 70.000 Tons Of Metal, rundeten das zweite Cyhra-Karrierekapitel gebührend ab.

2020 stieß mit Marcus Sunesson (Ronnie Atkins, The Crown) ein weiterer Gitarrist zur Band, bevor diese die pandemiebedingte Pause nutzte, um ihr Drittwerk The Vertigo Trigger aufzunehmen und 2023 auf den Markt zu bringen. Anschließend ging es für Cyhra als Support von Smash Into Pieces, aber auch als Headliner erneut nach Finnland. Während im Hintergrund bereits der Grundstein für ihr kommendes viertes Album gelegt wurde, schloss die Band den laufenden Zyklus mit einer ausgedehnten Skandinavienreise mit Evergrey ab, ehe Cyhra das Jahr 2025 mit zwei neuen Singles, Superman und Skin From Bones, fulminant starteten.

Cyhra sind:

Jake E – Gesang, Keyboards

Euge Valovirta – Gitarre, Bass

Jesper Strömblad – Bass, Gitarre

Marcus Sunesson – Gitarre

Alex Landenburg – Schlagzeug