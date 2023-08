Cyhra: veröffentlichen drittes Album „The Vertigo Trigger“ + Musikvideo zur neuen Single „Ashlight“

Vier Jahre nach ihrem letzten Studioalbum No Halos In Hell präsentieren Cyhra stolz ihr neues Album The Vertigo Trigger. Das dritte Album der Schweden wurde am 18. August veröffentlicht und spiegelt genau das wider, wofür die Melodic Metal Band steht: ohrenbetäubende Riffs, eingängige Refrains und jede Menge Melodien, die die Band auszeichnen.

Die Band um Sänger Jake E (Ex-Amaranthe) und die Gitarristen Jesper Strömblad (The Halo Effect/Ex-In Flames), Euge Valovirta (Ex-Shining), Drummer Alex Landenburg (Kamelot) und Gitarrist Marcus Sunesson (Ex-The Crown / Ex-Engle) zeigen, dass sie nicht langsamer geworden sind. Mit The Vertigo Trigger haben Cyhra nicht nur ihren unverwechselbaren Sound weiterentwickelt, sondern auch bewiesen, wie vielfältig sie sind. Bestes Beispiel dafür ist die aktuelle Single Ashlight, die harte Elemente mit einer sanften Attitüde verbindet. Und als wäre das noch nicht genug, liefern die Schweden zur Feier der Albumveröffentlichung auch noch ein neues Musikvideo zur aktuellen Single.

Seht euch das Musikvideo zu Ashlight hier an:

Sänger Jake E kommentiert:

„Es ist ein tolles Gefühl, endlich wieder neue Musik zu veröffentlichen! Wir haben uns viel Mühe gegeben, um herauszufinden, wie die Zukunft von Cyhras Musik aussehen sollte, und ich muss sagen, dass ich von dem Ergebnis überwältigt bin. Sowohl mit dem Album als auch mit dem Songwriting! Ich denke, dass wir einen fantastischen Nachfolger zu unseren ersten beiden Alben gemacht haben, aber gleichzeitig haben wir es geschafft, das Songwriting zu modernisieren. Ich kann euch versichern, dass kein Cyhra-Fan enttäuscht sein wird!“

Schlagzeuger Alex Landenburg fügt hinzu:

„Für mich ist dies ein perfekter Nachfolger unserer ersten beiden Platten. Es hat alle Cyhra-Trademarks, aber es ist ein bisschen mehr Rock’n’Roll, mehr roh, so wie wir es aufgenommen haben. Und obendrein sind Euges großartiger Mix und Jacob Hansens Mastering eine geile Kombination!“

Gitarrist Euge Valovirta über den neuen Song:

„Dies ist das erste Album, das wir selbst produziert haben, und es ist genau so geworden, wie ich es in meinem Kopf gehört habe, bevor wir überhaupt mit den Aufnahmen begonnen haben. Wir wollten trotzdem den Input von Jacob Hansen (langjähriger Produzent) haben, also hat er das Mastering gemacht und ich den Mix. Ich bin sehr stolz darauf. Und auf uns. Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues“.

Marcus Sunesson fügt hinzu:

„Es ist das erste der drei Cyhra-Alben, bei dem ich Gitarre gespielt und auch zum Songwriting beigetragen habe. Es war ein spaßiger und sehr kreativer Prozess, aber auch eine Herausforderung, da wir neue Wege beschreiten wollten, um das bestmögliche Cyhra-Album zu machen. Ich bin so glücklich und stolz auf dieses Biest von einem Album! Dieses Mal haben wir tief durchgeatmet und sind eingetaucht, um eine etwas dunklere, progressivere und modernere Seite von uns zu erkunden. Trotzdem klingt es immer noch wie die Cyhra, die ihr alle kennt und liebt. Dieses Album wird definitiv einige Köpfe verdrehen. Ihr werdet es lieben!“

Jesper Strömblad kommentiert ebenfalls:

„Es ist so großartig, ein neues Album in den Startlöchern zu haben. Wir haben den essentiellen Cyhra-Sound beibehalten, ihn aber gleichzeitig ein wenig verbessert und aktualisiert. Ich liebe, was Euge aus dem Mix gemacht hat und ich weiß, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet!“

The Vertigo Trigger – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Ready To Rumble

2. Let’s Have My Story Told

3. Live A Little

4. 1.000.000 Fahrenheit

5. Buried Alive

6. The Voice You Need To Hear

7. Life Is A Hurricane

8. If I

9. Fear Of Missing Out

10. Ashlight

11. Too Old For Fairy Tales

The Vertigo Trigger hier streamen oder kaufen: https://cyhra.bfan.link/tvtglp

The Vertigo Trigger wurde im Sommer/Herbst 2022 aufgenommen und ist das bis dato düsterste Album der Band. Das Album wurde komplett von Gitarrist Euge Valovirta selbst produziert und gemischt, während das Mastering von Langzeitproduzent Jacob Hansen übernommen wurde. Das neue Album bietet den Fans den klassischen Cyhra -Sound, voll mit den Trademarks der Band, aber frisch und verfeinert. Die Schweden haben ihr Songwriting modernisiert, so dass kein Cyhra -Fan enttäuscht sein wird und The Vertigo Trigger ein mehr als würdiger Nachfolger ihrer ersten beiden Alben ist.

Und obwohl Gitarrist Jesper Strömblad derzeit nicht bei den Live-Shows von Cyhra dabei ist, war er maßgeblich am Schreib- und Aufnahmeprozess des Albums beteiligt. Daher kann die Band seine Rückkehr kaum erwarten, sobald er wieder bereit ist.

Cyhra sind:

Jake E – Leadgesang

Euge Valovirta – Leadgitarre (und Bass)

Alex Landenburg – Schlagzeug

Marcus Sunesson – Gitarren

Jesper Strömblad – Gitarren (und Bass)

Cyhra online:

https://cyhra.com/

https://www.facebook.com/CyHraofficial

https://www.instagram.com/cyhra_official/