Obscura: kündigen Live-Album „A Celebration I – Live in North America“ an

Tretet ein in das Reich der atemberaubenden Melodien und technischen Fähigkeiten, wenn Obscura ihr mit Spannung erwartetes Live-Album A Celebration I – Live in North America präsentieren, das am 27. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Erlebt die schiere Brillanz dieser deutschen Metalband, wenn sie die Bühne im Sturm erobert und das Publikum mit ihrer beeindruckenden Performance in den Bann zieht.

A Celebration I – Live in North America nimmt euch mit auf eine faszinierende Reise durch Obscuras ikonische Diskografie, mit Fan-Favoriten von Alben wie Cosmogenesis, Omnivium, Akroasis, Diluvium und dem Chartstürmer A Valediction. Erlebt die schiere Energie und rohe Intensität ihrer Bühnenpräsenz, die in diesem einzigartigen Live-Mitschnitt makellos eingefangen wurde.

Dieses Live-Album zeigt nicht nur die unvergleichliche musikalische Meisterschaft von Obscura, sondern bietet auch einen Einblick in ihr neuestes Studioalbum A Valediction. Taucht ein in die klanglichen Landschaften ihres jüngsten Werks, in dem sie neue Tiefen erforschen und die Grenzen des Metals verschieben.

A Celebration I – Live in North America wurde vom preisgekrönten Produzenten und Tontechniker Fredrik Nordström in Göteborg, Schweden abgemischt und gemastert, wo Mastermind Steffen Kummerer eine Woche lang mit ihm am Live-Material gearbeitet hat.

Die Aufnahmen wurden alle zwischen 2022 und 2023 in den USA, Kanada und Mexiko als Teil der A Valediction World Tour gemacht.

Vergangenen Freitag bekamen wir einen Vorgeschmack mit einem atemberaubenden Live-Video für den Track The Anticosmic Overload vom Album Cosmogenesis, gefilmt von Vincent Grundke, der die Band seit 2021 als Videograf und Fotograf begleitet.

Seht euch das Video zu The Anticosmic Overload hier an:

Hört euch den Song auf allen Plattformen an: https://obscura.bfan.link/taco

Bestellt euch das Album hier vor: https://obscura.bfan.link/acilina

Steffen Kummerer kommentiert: „A Celebration I – Live in North America umfasst eine Auswahl von Konzerten, die wir zwischen 2022 und 2023 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko im Rahmen der A Valediction World Tour gespielt haben. In 20 Jahren blicken wir auf das erste Live-Album von Obscura, gespickt mit Songs unserer letzten fünf Veröffentlichungen. Es war ein Vergnügen, jede aufgezeichnete Show durchzuarbeiten, um den besten Song, das lauteste Publikum und eine herausragende Performance einer Band, die in Flammen steht, auszuwählen. Als ersten Eindruck haben wir The Anticosmic Overload aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausgewählt, da dies der erste Song war, den wir 2009 in Nordamerika gespielt haben.“

A Celebration I – Live in North America – Tracklist:

1. Forsaken

1. Forsaken

2. Emergent Evolution

3. Ode To The Sun

4. The Anticosmic Overload

5. Septuagint

6. A Valediction

7. Ocean Gateways

8. Akroasis

9. Orbital Elements II

10. Incarnated

Erlebt Obscura live, wenn sie auf eine ausgedehnte Lateinamerika-Tournee gehen, gefolgt von einer weiteren umfangreichen Tournee durch Großbritannien mit ihren Labelkollegen Decapitated.

Obscura – Lateinamerika-Tournee

28.10. ARG Buenos Aires – Uniclub

29.10. BR Sao Paulo – Carioca Club

31.10. CHL Santiago – Teatro Cariola

02.11. PER Lima – Teatro Cantaro

04.11. COL Bogota – Ace Of Spades

05.11. HND Tegucigalpa – Radio house Casa Campo

07.11. GTM Guatemala City – Rock ´ol Vuh

08.11. SLV San Salvador – Café Catedral

09.11. CRI San José – Pepper´s

11.11. MX Monterrey – Mexico Metal Fest

Obscura mit Decapitated & Inferi

29.11. UK Bristol – The Fleece

30.11. UK Milton Keynes – MK 11

01.12. UK Bournemouth – The Old Fire Station

02.12. UK Torquay – The Foundry

03.12. UK Merthyr Tydfil – Redhouse Cymru

04.12. UK Liverpool – O2 Academy 2

06.12. IRE Limerick – Dolan´s Warehouse

07.12. UK Dublin – Opium

08.12. UK Belfast – Limelight 2

09.12. UK Glasgow – Slay

10.12. UK Newcastle – The Grove

11.12. UK Leeds – The Key Club

12.12. UK Norwich – The Waterfront

13.12. UK Southend-on-Sea – Chinneys

14.12. UK London – 229

15.12. UK Manchester – Club Academy

16.12. UK Birmingham – Asylum

Ticket-Link: https://realmofobscura.com/live/

