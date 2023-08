Ringworm: kehren mit dem mit Spannung erwarteten 9. Album „Seeing Through Fire“ zurück

Die Meister des extremen Metals Ringworm haben vergangenen Freitag ihre lang erwartete Rückkehr mit der Veröffentlichung ihres 9. Albums Seeing Through Fire bekannt gegeben, das jetzt bei Nuclear Blast Records erschienen. Als auditive Abrissbirne aus Dreck, Chaos und rücksichtsloser Unbekümmertheit versenken Ringworm ihre Zähne in den Hörer mit stampfenden Tracks wie Thought Crimes, No Solace, No Quarter, No Mercy und dem verheerenden Track House Of Flies.

Gründungssänger Human Furnace äußerte sich zum Album:

„Wir sind ziemlich aufgeregt bei Seeing Through Fire. Es ist ein totaler Brenner. Es ist ein geradliniges Album, das dir die Fresse einschlägt und dich fragen lässt, was dich da getroffen hat“.

„Wir hatten noch nie das Bedürfnis, unser eigenes Rad neu zu erfinden, aber bei diesem Album haben wir klanglich ein paar neue Dinge ausprobiert, und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Natürlich ist das jedes Mal die Absicht, wenn wir eine neue Platte aufnehmen, aber wir haben das Gefühl, dass der Gesamtsound, das Gefühl und die Aggression von Seeing Through Fire viele unserer vergangenen Platten übertrifft. Was für jeden, der unseren Katalog kennt, nicht immer eine leichte Aufgabe ist. Mit jeder neuen Platte muss man tiefer graben.“

Passend zur Albumveröffentlichung haben Ringworm ein neues Video für den krachenden Track House Of Flies veröffentlicht. Seht es euch hier an:

HF kommentiert den Song wie folgt:

„House of Flies handelt von den Geheimnissen, die wir alle haben, und davon, wie sie dazu führen können, dass man sich innerlich tot fühlt. Wenn sie eitern und sich vermehren, kommen sie irgendwann an die Oberfläche, und die Fliege ist ein universeller Vorbote des Todes und der Verwesung, die man spüren kann.“

Ringworm werden diesen Herbst als Support für ihr neues Album Seeing Through Fire auf Tour gehen und sich Venom Inc. auf ihrer Better To Reign In Hell Tour Part 2 mit Satan und 72 Legions anschließen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

Ringworm Tourdaten:

09.27. US – New York, NY – Meadows

09.28. US – Clevand, OH – No Class

09.29. US – Milwaukee, WI – X-Ray Arcade

09.30. US – Chicago, IL – Cobra

10.01. US – Iowa City, IA – Wildwood

10.03. US – St. Louis, MO – Red Flag

10.04. US – Covington, KY – Madison Live

10.05. US – Spartanburg, SC – Groundzero

10.06. US – Atlanta, GA – The Masquerade

10.07. US – Tampa, FL – Brass Mug

10.10. US – Raleigh, NC – Pour House

10.11. US – Leesburg, VA – Tally Ho Theater

10.12. US – Wilmington, DE – The Queen

10.13. US – Clifton, NJ – Dingbatz

10.14. US – Portland, ME – Genos Rock Club

10.15. US – Boston, MA – Brighton Music Hall

Ringworm sind:

James „Human Furnace“ Bulloch– Gesang

Matt Sorg – Gitarre

Mike Lare – Gitarre

Ed Stephens -Bass

