Brujeria: veröffentlichen Musikvideo zur zweiten Single „Bruja Encabronada“: veröffentlichen Musikvideo zur zweiten Single „Bruja Encabronada“

Die mexikanische Death-Grind-Band Brujeria hat die Welt der Kartelle und Ritualmorde mit einer brutalen Kraft auf Wachs gebannt, die der Zeit entspricht, als Compton über NWA in der Popkultur ankam. Am 15. September wird die Band ihr fünftes Album Esto Es Brujeria über Nuclear Blast Records auf die Welt loslassen.

Bruja Encabronada ist die zweite Single, die aus dem kommenden Album veröffentlicht wird. Seht euch das Musikvideo (hier) an, das Live-Aufnahmen von Roel Verscheure (Grimm Gent) und Emerik Siimessalmi enthält.

Streamt die neue Single Bruja Encabronada hier: https://brujeria.bfan.link/bruja-encabronada

Esto Es Brujería – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Esto Es Brujeria

2. El Patrón Del Reventón

3. Estado Profundo

4. Bruja Encabronada

5. G-A-K

6. Tu Vida Loca

7. Mexorcista

8. Bestia De La Muerte

9. Políticamente Correctos

10. Mochado

11. Perdido En El Espacio

12. Odio Que Amo

13. Testamento 3.0

14. Covid-666

15. Lord Nazi Ruso

16. Cocaína

Esto Es Brujeria wurde weltweit in den folgenden Studios aufgenommen: Dog Run Studio in Riverside, CA; Total Annihilation Studios in East Los Angeles, CA; Robanna’s in Birmingham, UK; und Audiocustom in Santiago, Chile. Die Produktion des Albums wurde von der Band selbst übernommen, während Eddie Casillas, Eddie Rivas und Miguel Seco gemeinsam an der Technik arbeiteten. Das Mixing und Mastering des Albums wurde von Seba Puente durchgeführt, der auch Teil des Technikteams war. Das Album-Artwork wurde von Gary Ronaldson entworfen. Mit Esto Es Brujeria kehrt auch ihr Metal-Maskottchen Coco Loco zurück, das auf dem wilden Cover prangt.

Esto Es Brujeria wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Jewelcase

– Orangefarbene Kassette (limitiert auf 550 Stück)

– 2LP

– Orange mit rotem und schwarzem Splatter (limitiert auf 3.000)

– Orange und rotes Split Vinyl (EU limitiert auf 500)

Am 2. November starten Esto Es Brujeria ihre Esto Es Tour 2023 in Yuma, Arizona. Der 29-Tage-Trek wird in Dallas, Boston und Seattle Halt machen, bevor er am 10. Dezember in Pomona endet. Mit von der Partie sind Piñata Protest und No/Más.

Juan Brujo von Brujeria kommentiert: „Al fin Esto Es… Brujeria!“

Tickets für die Tournee sind ab sofort erhältlich unter: https://www.brujeria.com/

Bestätigte Termine für Brujerias Esto Es Tour 2023 mit Piñata Protest und No/Más sind:

11.02. U.S. Yuma, AZ – Red Moon Ale House

11.03. U.S. Tucson, AZ – The Rock

11.04. U.S. Albuquerque, NM – Launchpad

11.06. U.S. Dallas, TX – Granada Theater

11.07. U.S. Lubbock, TX – Jakes Sports Cafe

11.08. U.S. Oklahoma City, OK – 89th Street Collective

11.09. U.S. Austin, TX – Come And Take It Live

11.10. U.S. Houston, TX – Houston Vert Ramp

11.11. U.S. Brownsville, TX – Outdoors at The Kraken Lounge

11.14. U.S. Orlando, FL – Conduit

11.15. U.S. Atlanta, GA – The Loft at Center Stage

11.16. U.S. Asheville, NC – Asheville Music Hall

11.17. U.S. Virginia Beach, VA – Elevation 27

11.18. U.S. Mechanicsburg, PA – Lovedrafts

11.19. U.S. Boston, MA – Brighton Music Hall

11.21. U.S. Brooklyn, NY – Saint Vitus

11.22. U.S. Pittsburgh, PA – Preserving Underground

11.24. U.S. Cleveland Heights, OH – Grog Shop

11.25. U.S. Chicago, IL – Reggie’s

11.28. U.S. Denver, CO – Bluebird Theater

11.29. U.S. Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

12.01. U.S. Seattle, WA – Substation

12.02. U.S. Portland, OR – Bossanova Ballroom

12.05. U.S. San Francisco, CA – Great American Music Hall

12.06. U.S. Roseville, CA – Goldfield Trading Post

12.07. U.S. San Jose, CA – The Ritz

12.08. U.S. Los Angeles, CA – Teragram Ballroom

12.09. U.S. Las Vegas, NV – The Usual Place

12.10. U.S. Pomona, CA – The Glass House Concert Hall

Brujeria sind:

Juan Brujo | Gesang

Sangron | Gesang

Fantasma | Gesang

Pinche Peach | Gesang

La Encabronada | Gesang

El Criminal | Gitarren

El Embrujado | Gitarren

Hongo | Bass

El Cynico | Bass

Hongo Jr. | Schlagzeug

Brujeria online:

https://www.brujeria.com/

https://www.facebook.com/Brujeria/

https://www.instagram.com/brujeria_oficial/