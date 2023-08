Harm’s Way: teilen neue Single / Video „Devour“

Die Hardcore-Vorreiter Harm’s Way haben ihre frenetische neue Single Devour veröffentlicht, die sich mit den Auswirkungen von toxischen Beziehungen auseinandersetzt.

Die Band erklärt: „Devour ist ein Ausdruck der Selbstreflexion nach der Erkenntnis, dass alles, was man einst zu geben hatte, aufgebraucht ist. Man wurde auf einen Pfad der Täuschung und Manipulation geführt und hat auf diesem Weg sein Selbstverständnis verloren. Devour ist der Prozess des Aufwachens in der eigenen Isolation, mit Handlungen und Zielen, die irgendwie nicht mehr die eigenen sind. Es ist ein Scheideweg, der dich entweder den Rest des Weges nach unten führen kann, oder zurück dorthin, wo alles, was verloren ist, wieder gefunden werden kann.“

Seht euch das Video zu Devour hier an:

Seit fast zwei Jahrzehnten haben sich Harm’s Way von Underground-Lieblingen zu beliebten Söhnen mit einem Arsenal an Songs entwickelt, die den Weg der Heavy Music mitgestaltet haben – und so einen Fahrplan für Legionen geschaffen, die sich selbst „neu erfinden“ wollen. Harm’s Way haben sich nie mit sich selbst zufrieden gegeben und sich ständig verändert – sie haben Einflüsse auf neue und kreative Art und Weise aufgenommen und wieder verwendet, um einige der am besten ausgeführten Songs im Hardcore Punk und Metal zu schaffen.

Und doch ist Common Suffering, wenn man bedenkt, was für ein Wechselbalg sie und ihre bisherigen Werke sind, das musikalisch vielfältigste Unterfangen in ihrem Katalog. Das Album glänzt mit unglaublich einprägsamen Riffs, Breakdowns und tadellosem Songwriting. Der Titel ist eine klare Anspielung auf die kollektiven Erfahrungen der letzten drei Jahre mit Chaos, Misanthropie, Paranoia, Unordnung, Verwirrung und Angst, wobei die Band Themen wie persönliche Kämpfe mit psychischer Gesundheit, Beziehungen, politischen Umwälzungen, Korruption und politischer Macht erforscht.

Trotz des Rufs von Harm’s Way für unerbittliche Brutalität überrascht Common Suffering an mehreren Stellen mit ruhigeren Momenten eines gut durchdachten Songwritings, das Licht und Schatten betont. Es ist ihr Verständnis dafür, wie man diese Dynamik effektiv orchestriert, das eine ohnehin schon eisenharte Platte noch unendlich gnadenloser erscheinen lässt. Harm’s Way sind auf dem Höhepunkt ihres Könnens – der ehrgeizige Sound einer Band, die mit neuen Ideen unterwegs ist.

Common Suffering wird am 29. September über alle digitalen Streaming-Plattformen, Vinyl- und CD-Formate über Metal Blade Records veröffentlicht.

Mehr Informationen zu Common Suffering bekommt ihr hier:

Am 16. August haben Harm’s Way auch eine einmonatige Nordamerika-Tournee angekündigt, die am 18. Oktober im Mittleren Westen beginnt und sie unter anderem durch Texas und an beide Küsten führt. Fleshwater, Ingrown und Jivebomb sind als Support dabei.

Harm’s Way – Livedaten:

Sep 22: Mississauga, ON – Hold Your Ground Fest

Oct 18: Milwaukee, WI – X-Ray Arcade

Oct 19: St. Louis, MO – Blueberry Hill

Oct 20: Louisville, KY – Portal

Oct 21: Columbus, OH – Ace of Cups

Oct 22: Detroit, MI – Magic Stick

Oct 24: Pittsburgh, PA – Preserving Underground

Oct 25: Toronto, ON – Lee’s Palace

Oct 27: Brooklyn, NY – Monarch

Oct 28: Boston, MA – Paradise Rock Club

Oct 29: Philadelphia, PA – First Unitarian Church

Oct 30: Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Oct 31: Richmond, VA – Canal Club

Nov 01: Atlanta, GA – Masquerade – Hell

Nov 03: Dallas, TX – Studio at The Factory

Nov 04: Austin, TX – Mohawk

Nov 05: Houston, TX – Warehouse Live Studio

Nov 07: Phoenix, AZ – The Nile

Nov 08: Las Vegas, NV – Eagle Aerie Hall

Nov 09: Los Angeles, CA – 1720

Nov 10: San Diego, CA – Brick by Brick

Nov 11: Berkeley, CA – 924 Gilman Street

Nov 12: Sacramento, CA – Goldfield Trading Post

Nov 14: Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

Nov 15: Denver, CO – Bluebird Theater

Nov 16: Kansas City, MO – RecordBar

* alle Termine mit Fleshwater, Ingrown und Jivebomb

