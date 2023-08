Of Virtue: veröffentlichen neue Single „Holy“ vom kommenden Album „Omen“

Die Midwestern-Metaller Of Virtue haben am 16. August ihre brandneue Single und das Musikvideo zu Holy aus ihrem kommenden Album Omen veröffentlicht, das am 29. September über Arising Empire erscheint.

Die Band kommentiert den neuen Track wie folgt:

„Ich habe Holy geschrieben, nachdem eine Beziehung, die mir viel bedeutet hat, zu Ende ging. Es war schwierig, ich wollte mich dafür entschuldigen, wer ich war, und Holy ist der beste Versuch, den ich unternommen habe.

Alles in allem geht es in Holy darum, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen und zu erkennen, dass es möglich ist, dass man der Grund dafür war, dass etwas, in diesem Fall meine Beziehung, nicht so funktioniert hat, wie wir es uns gewünscht hatten.“ – Tyler (Gesang)

Seht euch das Video zu Holy hier an:

Pre-Order, Stream, Download: https://arisingempire.com/ofvirtue „Drei Jahre in der Mache und gefühlt das bedeutendste in unserer bisherigen Zeitrechnung, war dieses Album bei weitem das schwierigste in vielerlei Hinsicht und eine der emotionalsten Erfahrungen für uns. Wir hoffen, dass es euch durch die Zeit eurer Not hilft, so wie es uns geholfen hat.“ Mehr Infos zu Omen bekommt ihr hier: Of Virtue: kündigen kommendes Album „Omen“ an

Kingstar präsentiert:

Being As An Ocean

Swallowed By The Earth Tour

Special Guests: Of Virtue, Senna

25.08. DE Nürnberg Hirsch

26.08. DE Bad Dürkheim Fallen Fortress

27.08. DE Oberhausen Kulttempel

28.08. DE Berlin Hole 44

29.08. DK Copenhagen Stengade

30.08. SE Gothenburg Musikens Hus

31.08. DE Hamburg Logo

01.09. DE Obererbach Pell Mell Festival *w/o Senna

02.09. NL Utrecht Tivoli Pandora

03.09. FR Paris Petit Bain

05.09. UK Southampton The Loft

06.09. UK Leicester O2 Academy2

07.09. UK Sheffield Studio

08.09.23 UK London The Dome

09.09. UK Torquay Burn It Down Festival *w/o Of Virtue, Senna

10.09.23 UK Swansea Sin City

12.09. DE Saarbrücken Kleiner Club Garage

13.09. DE München Backstage

14.09. IT Milan Legend Club

15.09. CH Langenthal Old Capitol

16.09. DE Stuttgart Im Wizemann

Fortschritt, oder allgemeiner gesagt, Veränderung, ist eine Konstante in der Musik; um sich anzupassen und zu überleben, muss man wachsen und sich entwickeln – keine Band weiß das so gut wie die Heavy-Music-Band Of Virtue aus Michigan. Geboren aus den glühend kalten, unfruchtbaren Feldern Michigans, haben sich Of Virtue zu einem international anerkannten und von der Kritik gefeierten alternativen Kraftwerk entwickelt, und ihre Entwicklung ist schlichtweg atemberaubend. Ob es nun darum geht, ihre Musik mit Fans in über 30 Ländern auf der ganzen Welt zu teilen, eine Vielzahl von Billboard-Chartpositionen zu erreichen, Top 50 Mediabase-Radio-Play-Slots zu erreichen, über 20 Millionen Streams zu haben oder darüber hinaus – Of Virtue freuen sich immer auf Veränderung und Fortschritt, um sich zu entwickeln und zu wachsen.

Die Band kombiniert eine eklektische Vorliebe für das Melodische, Eingängige und Ätherische mit einem Fundament, das dank der Gitarristen Damon Tate und Mike Valadez von grüblerischen, fetten Gitarren durchdrungen ist, sowie einer Vorliebe für facettenreiche Gesangsklänge, die sich die Sänger Tyler Ennis und Damon Tate teilen. All dies wird durch die monströse Rhythmusgruppe mit Ryan Trinh am Schlagzeug zusammengeführt. Mit dieser Besetzung haben sich Of Virtue zu einem vielseitigen und einnehmenden Act entwickelt, der Einflüsse aus allen Arten und Stilen der Musik aufgreift, um etwas zu erschaffen, das wirklich ihr eigenes ist.

Mit ihrem nächsten Album, Omen, haben sie das, was sie zu dem macht, was sie sind, noch weiter ausgebaut, und sie warnen davor, das Heute auf das Gestern zu gründen, sonst kann es sein, dass man das Morgen nicht erreicht.