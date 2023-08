Primordial: veröffentlichen „How It Ends“ am 29.09.2023 über Metal Blade Records

Die Pagan-Metaller Primordial aus Dublin, Irland, werden am 29. September ihr zehntes Album How It Ends über Metal Blade Records veröffentlichen.

Primordial haben nichts zu beweisen. Nach 32 Jahren kehrt die irische Band nun mit ihrem verheerenden neuen Studiowerk zurück und hat deutlich gemacht, dass sie eine Urgewalt ist, die konsequent alles auf eine Karte setzt. Als Nachfolger des von der Kritik gelobten Exile Amongst The Ruins aus dem Jahr 2018 liefert How It Ends noch mehr von ihrer bahnbrechenden Mischung aus keltischem und schwarzem Metal, mit einer zusätzlichen Dringlichkeit, und starrt auf die Apokalypse.

„Der Titel ist eine Frage – wird es so enden? Wie alles untergeht: die Kultur, die Sprache, die Geschichte, die Gesellschaft, die Menschheit – wer weiß?“, sagt Sänger A. A. Nemtheanga. „Unabhängig davon, wer du bist oder warst, bekommst du nur eine einzige Chance, und es geht um die Frage: Ist dies das Ende deiner Stadt, deines Landes, deiner Nation? Mythen, Traditionen, Beziehungen, und ich nehme an, es stellt die Frage, wer reagiert, wer rebelliert – wie endet es jetzt für ihn?“

Zusammen mit den Gründungsmitgliedern Pól MacAmlaigh (Bass) und Ciáran MacUilliam (Gitarre) sowie dem langjährigen Schlagzeuger Simon O’Laoghaire begann die Band im Herbst 2022 ernsthaft mit dem Schreiben, nachdem sie ein Feuer unter sich entfacht hatte, um zügig und produktiv zu arbeiten. Primordial planen nie eine Platte im Voraus, sondern lassen sie auf natürliche Weise entstehen, obwohl Nemtheanga wusste, dass er etwas mit einem größeren, offeneren und aggressiveren Sound wollte, und genau das haben sie erreicht. „How It Ends ist ein sehr wütendes, trotziges und rebellisches Album, und während wir daran arbeiteten, nahm es immer mehr Gestalt an und formte sich. Es mag die Note sein, mit der wir uns verabschieden, aber es wird eine Note des Widerstands sein, musikalisch gesehen. Ich denke, es ist auch mehr Metal! Und epischer!“

Ein einziger Hördurchgang genügt, um diese Behauptungen zu bestätigen, sei es das wogende, ruppige, düstere Ploughs To Rust, Swords To Dust, das stimmungsvolle, verzweifelte Pilgrimage To The World’s End oder das ausufernde All Against All, das in eine düstere Atmosphäre getaucht ist und von stampfenden Rhythmen angetrieben wird, die einen gewaltigen Höhepunkt heraufbeschwören. „Es klingt auf jeden Fall nach Primordial, daran gibt es keinen Zweifel, wir haben unseren eigenen Stil und dies ist ein neues Kapitel desselben Buches. Wenn wir etwas Neues gemacht haben, dann ist es, dass wir mit mehr Überzeugung als je zuvor arbeiten und mehr als je zuvor unseren Instinkten vertrauen.“

Nemtheanga bezieht seine lyrischen Einflüsse sowohl aus modernen als auch aus historischen Ideen und geben dem Hörer immer etwas zum Nachdenken. How It Ends ist da keine Ausnahme. „Wenn es zum Beispiel auf To The Nameless Dead (2007) um die Verschiebung von Grenzen, den Aufbau von Nationen und diejenigen ging, die in den Krieg geschickt wurden und ihr Leben gaben, um sie zu formen, dann geht es auf diesem Album mehr um den Widerstand gegen diese Imperien, die Freiheitskämpfer, die Geächteten, die Menschen, die selbstmörderisch für Redefreiheit oder Unabhängigkeit eintraten – oder für das wichtigste Wort in der englischen Sprache: Freiheit. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum das Album davon inspiriert ist, wenn man bedenkt, wo wir uns gerade in der Welt befinden.“

Im Vorfeld des Albums-Releases veröffentlicht die Band ihre erste Single, den Abschluss-Track Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan sowie das dazugehörige Video.

Seht euch Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan von Primordial hier an.

How It Ends – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. How It Ends

2. Ploughs To Rust, Swords To Dust

3. We Shall Not Serve

4. Traidisiúnta

5. Pilgrimage To The World’s End

6. Nothing New Under The Sun

7. Call To Cernunnos

8. All Against All

9. Death Holy Death

10. Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan

How It Ends wurde in den Hellfire Studios am Stadtrand von Dublin aufgenommen, von der Band selbst produziert und von Chris Fielding, einem früheren Mitarbeiter der Band, produziert und wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

– Digital (weltweit)

– Jewelcase CD (US)

– 2x LP im Gatefold, mit Einleger und Downloadcard (weltweit)

– 2x Digipak CD (6-panel Digi mit 12-seitigem Booklet) mit 6 Bonustracks (EU)

– 2x LP Special Edition im Gatefold, mit Einleger und Downloadcard im Slipcase mit Tragetasche, Slipmat, doppelseitigem Poster (EU – limitiert auf 1000 Stück)

Vorbestellen könnt ihr How It Ends unter: metalblade.com/primordial

Zeitgleich mit der Veröffentlichung von How It Ends werden Primordial als direkter Support von Paradise Lost auf der Ultima Ratio Fest Europatour auftreten. Zusätzlichen Support wird es von Omnium Gatherum und Harakiri For The Sky geben. Tickets gibt es hier.

Primordial w/ Paradise Lost, Omnium Gatherum, Harakiri For The Sky:

09/28/2023 Substage – Karlsruhe, DE

09/29/2023 Komplex – Zurich, CZ

09/30/2023 Kaminwerk – Memmingen, DE

10/01/2023 Schlachthof – Wiesbaden, DE

10/02/2023 Löwensaal – Nuremberg,DE

10/04/2023 Trix – Antwerp, BE

10/05/2023 Garage – Saarbrücken, DE

10/06/2023 MeetFactory – Prague, CZ

10/07/2023 Vienna Metal Meeting – Vienna, AT

10/08/2023 Barba Negra – Budapest, HU

10/10/2023 A2 – Wroclaw, PL

10/11/2023 Capitol – Hanover, DE

10/12/2023 Kronensaal – Hamburg, DE

10/13/2023 Hellraiser – Leipzig, DE

10/14/2023 Turbinenhalle 2 – Oberhausen, DE

10/15/2023 Roanda – Utrecht, NL

Primordial sind:

A.A. Nemtheanga – Gesang

Ciarán MacUilliam – Gitarre

Michael O’Floinn – Gitarre

Pól MacAmlaigh – Bass

Simon O’Laoghaire – Schlagzeug

Primordial online:

https://www.primordialofficial.com

https://www.facebook.com/primordialofficial

https://www.instagram.com/primordial_official