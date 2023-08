Evile: enthüllen neues Lyric-Video zu „Monolith“

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums The Unknown (erschien am 14. Juli 2023 über Napalm Records) haben die englischen Metal-Frontsänger Evile ein Lyric-Video für die verdammt schwere neue Single Monolith veröffentlicht!

„Unsere vierte Single aus The Unknown ist der Moloch namens Monolith, kommentiert Evile-Frontmann OL Drake. „Dieser Song entstand, nachdem Adam das Hauptriff geschickt hatte und wir uns daran machten, es auszubauen. Unser Ziel war es, etwas Bedrohliches und Dunkles zu schaffen, und das könnte ein Anwärter für meinen Lieblingssong auf dem Album sein. Der Song selbst basiert auf einem immer wiederkehrenden Alptraum, den ich in meiner Jugend hatte. Ich hatte ihn monatelang, und er beinhaltete immer diese monolithische Präsenz mit Augen an der Basis. Ich hatte schreckliche Angst vor dem Einschlafen, falls ich ihn wieder haben sollte. Enjoy the chug!“

Seht euch das neue Lyric-Video zu Monolith hier an:

Mit ihrem sechsten Studioalbum beweist die Band schließlich, dass sie mehr als nur eine Thrash-Band ist, die langsamere Tempi mit einem härteren Ansatz verbindet. Darüber hinaus trifft melodischer Gesang auf ernste, tiefgründige lyrische Themen. Auf The Unknown sind Evile tiefgründiger, persönlicher und tiefgründiger, aber auch härter, stärker und rauer als je zuvor. Tracks wie die bereits veröffentlichte Single The Unknown zeigen die eindringlichen Elemente der Band, die eine dunkle, melodische und fast hypnotisierende Stimmung mit kolossalen, schweren Riffs und donnernden Drums verbindet. Während When Mortal Coils Shed die mitreißende, „neue“ Seite von Evile unterstreicht, hinterlassen explosive Songs wie Reap What You Sow und das heute uraufgeführte Monolith nichts als eine hämmernde Klangwelt, die sich zu einem stampfenden Thrash-Manifest aufbaut! The Unknown entfesselt das ungezügelte Songwriting-Talent dieser britischen Thrash-Metal-Frontmänner und beweist, dass Thrash nicht immer schnell sein muss. Er kann auch mit herausragendem musikalischem Können in die Fresse gehen, ohne Angst zu haben, eine noch unbekannte Facette lyrischer Tiefe und einen fesselnden, vielseitigen, mutigen modernen Metalsound zu zeigen.

Evile Live-Termine:

13.10.2023 – The Arch, Brighton – U.K.

14.10.2023 – Arts Centre, Colchester – U.K.

03.11.2023 – The Craufurd Arms, Milton Keynes – U.K.

10.11.2023 – The Bread Shed, Manchester – U.K.

11.11.2023 – Devils Dog, Birmingham – U.K.

17.11.2023 – La Belle Angele, Edinburgh – U.K.

18.11.2023 – Corporation, Sheffield – U.K.

01.12.2023 – The Hairy Dog, Derby – U.K.

02.12.2023 – The Bunkhouse, Swansea – U.K.

08.12.2023- Suburbia, Southampton – U.K.

09.12.2023 – New Cross Inn, London – U.K.

29.02.2024 – District, Liverpool – U.K.

01.03.2024 – Dolan’s Warehouse, Limerick – Ire

02.03.2024- Whelans, Dublin – Ire

03.03.2024 – Limelight 2, Belfast – N.Ire

* Viele weitere Shows werden in Kürze angekündigt!

Evile sind:

OL Drake – Gesang & Leadgitarre

Ben Carter – Schlagzeug

Joel Graham – Bass

Adam Smith – Rhythmusgitarre

Evile online:

https://evilecult.com

https://www.facebook.com/evileuk

https://www.instagram.com/evileofficial