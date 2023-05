Evile: kündigen neues Album an und enthüllen Musikvideo zum Titeltrack „The Unknown“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 haben die britischen Thrash-Meister Evile für Aufsehen gesorgt und sich einen Namen gemacht, indem sie reinen Thrash mit kompromisslosem Metal gemischt haben. Die Band hat nicht nur eine bemerkenswerte Rolle in der Thrash-Metal-Wiederbelebungsbewegung Mitte bis Ende der 2000er Jahre gespielt, sondern, wie Kerrang! lobte, „das gesamte ‚Revival‘ des Genres auf ihren Schultern getragen“. Nach ihrem letzten, von der Kritik hochgelobten Album Hell Unleashed (2021) schlagen die Vier am 14. Juli 2023 mit ihrem sechsten Album The Unknown über Napalm Records erneut zu!

Diesmal beweisen Evile, dass sie mehr als nur eine Thrash-Band sind, indem sie langsamere Tempi mit einem härteren Ansatz verbinden. Darüber hinaus trifft melodischer Gesang auf ernste, tiefgründige lyrische Themen – von Depressionen, der Bewältigung von Verlusten und wiederkehrenden Albträumen, Selbstwertgefühl und Image bis hin zu persönlicheren Themen wie dem Leben mit Demenz, dem Kampf mit der Musikindustrie und sogar den Sorgen, ein neues Elternteil zu werden.

„Wir freuen uns sehr darauf, die nächste Seite im Evile-Kapitel zu enthüllen“, sagt Frontmann OL Drake. „Wir haben für dieses Album einen völlig anderen Ansatz gewählt und ich habe mich von innen heraus inspirieren lassen; ich habe mich geöffnet, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Wir sind immer mit 500 Meilen pro Stunde gefahren, wie auf dem Vorgängeralbum (Hell Unleashed), und dieses Mal wollten wir das genaue Gegenteil ausprobieren – ein paar langsamere Tempi als bisher, mit melodischeren Gesangs-Hooks, und Adam etwas mehr Freiheit bei den Leads und beim Schreiben geben. Ich habe an meinem Gesang gearbeitet, seit ich 2021 ins kalte Wasser gesprungen bin, und wir haben zwei Jahre lang hart daran gearbeitet, also freue ich mich darauf, dass jeder die Früchte unserer Arbeit hören kann. Wir sind wirklich stolz auf das, was wir alle mit diesem Album erreicht haben. Ich hoffe, dass wir mit diesem Album mehr Menschen erreichen und an Orten spielen können, an denen wir bisher noch nicht waren, denn die Leute fragen uns ständig, ob wir in ihrer Gegend spielen wollen.

Den Anfang macht der Titeltrack The Unknown. Ich habe den grundlegenden lyrischen Inhalt und das Konzept bereits 2017 geschrieben, als ich noch nicht in der Band war. Der Song handelt von meinen Ängsten und Befürchtungen, zum ersten Mal Vater zu werden und all den Zweifeln und Sorgen, die mit der damit verbundenen Verantwortung einhergehen.“

Das Musikvideo zu Eviles erster Single und Albumtiteltrack The Unknown am 18. Mai Premiere gefeiert:

Auf The Unknown sind Evile tiefgründiger, persönlicher und tiefgründiger, während sie sich gleichzeitig härter, stärker und rauer denn je zeigen! Songs wie The Unknown zeigen die eindringlichen Elemente der Band und die mitreißende, „neue“ Seite von Evile, die eine dunkle, melodische und fast hypnotische Stimmung mit kolossalen, schweren Riffs und donnernden Drums verbindet. Während Evile immer noch ihren explosiven Trademarks und Wurzeln treu bleiben, hinterlassen sie nichts als eine hämmernde neue Klangwelt, die sich zu einem stampfenden Thrash-Manifest aufbaut. The Unknown entfesselt das ungezügelte Songwriting-Talent dieser britischen Thrash-Metal-Frontmänner und beweist, dass Thrash nicht immer schnell sein muss. Er kann auch mit herausragendem musikalischen Können in die Fresse gehen, ohne Angst, eine noch unbekannte Facette lyrischer Tiefe und einen fesselnden, vielseitigen, mutigen modernen Metalsound zu zeigen!

The Unknown wurde von Tim Vincent in den Longwave Studios, Cardiff UK, aufgenommen und von Chris Clancy in den Longwave Studios produziert, gemischt und gemastert.

The Unknown – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Unknown

2. The Mask We Wear

3. Monolith

4. When Mortal Coils Shed

5. Sleepless Eyes

6. Out Of Sight

7. At Mirror’s Speech

8. Reap What You Sow

9. Beginning Of the End

10. Balance Of Time

The Unknown wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1CD Digipak

– 1-LP Gatefold Black Vinyl

– Digipak + Shirt

– 1-LP Gatefold Crystal Clear

– 1-LP Gatefold Solid Red (UK only)

– Digital Album

Evile sind:

OL Drake – Gesang & Leadgitarre

Ben Carter – Schlagzeug

Joel Graham – Bass

Adam Smith – Rhythmusgitarre

Evile online:

