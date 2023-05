Blizzarrrd Rock Festival 2023: muss auf 2024 verschoben werden

Erneut muss ein Festival verschoben werden. Diesmal hat das Blizzarrrd schlechte Nachrichten. Doch lest selber, was die Veranstalter vorhin über Facebook verkündet haben:

„Liebe Blizzarrrds, liebe Freunde,

es fällt uns verdammt schwer, diese Zeilen zu schreiben. Aber wir müssen schweren Herzens das diesjährige Blizzarrrd Rock Festival verschieben.

Ob Bühne, Bauzaun oder sonstige Infrastruktur, die Kosten sind explosionsartig gestiegen. Auf Grundlage dessen kann der Vorverkauf die gestiegenen Kosten absehbar nicht auffangen.

Zurzeit leidet unter dieser Spirale die gesamte Branche. Etliche hochkarätige Konzerte und selbst etablierte „Ur“-Festivals wurden bereits ersatzlos abgesagt.

Eine Absage kommt aber für das Blizzarrrd Rock Festival nicht Betracht. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten, hat sich das Blizzarrrd-Team entschieden, das Festival auf den 11. bis 13. Juli 2024 zu verlegen.

Das Team ist sich sicher, dass sich Kosten und Entwicklung im kommenden Jahr wieder normalisieren werden. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und der Ticketshop bleibt geöffnet.

Lasst uns alle an einem Strang ziehen, glaubt so wie wir an das Blizzarrrd Rock Festival und freut Euch auf das kommende Jahr, wenn es in Bornhöved wieder heißt: „abRRRocken!!!“.

Euer Blizzarrrd-Team“

