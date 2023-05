Sleep Token: drittes Studioalbum „Take Me Back To Eden“ ist jetzt erschienen

Sleep Token haben am 19. Mai ihr drittes Studioalbum Take Me Back To Eden über Spinefarm veröffentlicht. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Albums hat die Band den abschließenden Visualizer der begleitenden Animationsserie zum Titeltrack Take Me Back To Eden enthüllt. Seht euch das Video hier an:

Take Me Back To Eden (mehr als eine Stunde Musik auf 12 unverwechselbaren Tracks) ist der 3. Teil einer Trilogie, ein spektakulärer Abschluss der laufenden Sleep Token-Saga – einer Saga, die mit dem Debütalbum Sundowning (2019) ernsthaft begonnen hat.

…Eden enthält wahrscheinlich die schwersten Momente, die Sleep Token bisher aufgenommen haben (z. B. Vore & The Summoning), zusammen mit einigen der unmittelbarsten und sicherlich emotionalsten (z. B. Aqua Regia & DYWTYLM), mit einer Reihe von anderen Tönen, Texturen und Tangenten, die dazwischen berührt werden.

Auf TMBTE bekräftigen Sleep Token erneut ihre Liebe zum Epischen (der Titeltrack ist über acht Minuten lang), während sie die Elemente weiter erforschen und entwickeln, die die Musik von jeder Art von Packung fernhalten und einen ganz eigenen Mond anheulen.

Take Me Back To Eden – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Chokehold

2. The Summoning

3. Granite

4. Aqua Regia

5. Vore

6. Ascensionism

7. Are You Really Okay?

8. The Apparition

9. DYWTYLM

10. Rain

11. Take Me Back To Eden

12. Euclid

Das Album ist in verschiedenen Formaten, einschließlich limitierter Vinylpressungen und exklusiver Kassetten, hier erhältlich.

An der Live-Front sind Sleep Token als Special Guest von Slipknot für zwei Shows in Hamburg und Berlin bestätigt, während die gesamte anstehende US-Tour von ST, zusätzlich zu einem einmaligen Headliner in Deutschland, komplett ausverkauft ist.

Sleep Token – Tourdaten:

06.12.2023: Carlswerk Victoria, Cologne, Germany (Headline-Show / sold-out)

06.20.2023: Hamburg, Germany w/ Slipknot

06.21.2023: Berlin, Germany w/ Slipknot

UK- & EU Sommer-Festivals

6.7-10.2023: Mystic Festival, Gdansk, Poland

06.08.2023: Greenfield Festival, Interlaken, Switzerland

06.09.2023: Rock For People, Hradee Kralove, Czech Republic

06.10.2023: Mystic Festival, Gdansk, Poland

06.15.2023: Copenhell, Copenhagen, Denmark

06.17.2023: Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgium

06.21.2023: Tons Of Rock, Oslo, Norway

6.23-25.2023: Full Force Festival, Ferropolis, Germany

6.23.2023: Jera On Air, Ysselsteyn, Netherlands

6.30.2023: Resurrectio, Fest, Viverio, Spain

07.15.2023 Ilosaarirock, Joensuu, Finland

7.28.2023: Radar Festival, Manchester, United Kingdom (Headline)

08.03.2023: Rockstadt Extreme Fest, Rasnov, Romania

08.05.2023: Wacken Open Air, Wacken, Germany

08.17.2023: Summer Breeze Festival, Dinkelsbühl, Denmark

08.18.2023: Reload Festival, Sulingen, Denmark

08.19.2023: Cabaret Vert, Charleville-Mézières, France

08.26.2023: Reading Festival, Reading, United Kingdom

08.27.2023: Leeds Festival, Leeds, United Kingdom

Mittlerweile haben die Albumtracks Chokehold, The Summoning, Aqua Regia, Granite und Vore zusammen über 85 Millionen Streams angehäuft, während die herausragende Single The Summoning allein 40 Millionen Streams generiert hat, was dazu führte, dass der Track auf Twitter zum Trend wurde und auf Platz 1 der internationalen Spotify-Viral-Charts landete, sowie als „YouTube Trending Artist On The Rise“ ausgewählt wurde und auf der YouTube-Startseite erscheint, die täglich von Millionen von Menschen angesehen wird.

Die beispiellosen Auszeichnungen nehmen kein Ende: ST haben noch nie eine Headline-Show in Großbritannien gespielt, die nicht ausverkauft war (ein Trend, der ihnen mittlerweile weltweit folgt), Aqua Regia wird regelmäßig in der von Clara Amfo moderierten Future Sounds-Show von Radio One gespielt und Popstar Demi Lovato teilt die Musik von Sleep Token mit ihren 153 Millionen Instagram-Followern – Sleep Token sprengen immer wieder Grenzen, die sie ursprünglich gar nicht wahrhaben wollten.

Und obwohl Sleep Token bekanntermaßen nicht mit der Presse sprechen (aus Notwendigkeit, nicht aus Ego oder Spielerei), kommen die Medien nicht umhin, über das Phänomen zu schreiben und über jeden Schritt der Band zu berichten; NME schreibt: „Sleep Token bieten ihren Fans eine ganze Welt, in die sie eintauchen können, wenn sie es wünschen. Es ist ein Ort des Eskapismus und die Grundlage einer riesigen Fangemeinde, die sich dem Studium der Kreativität der Band widmet. Obwohl sie den gleichen Eifer haben wie jede andere Fangemeinde, gibt es doch einen bemerkenswerten Unterschied“. Metal Hammer nannte sie „die aufregendste Band im Metal“.

