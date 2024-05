Rivers Of Nihil: veröffentlichen Video/Single „Criminals“

Die Progressive-Death-Metaller Rivers Of Nihil aus Reading, Pennsylvania, freuen sich, ihre brandneue Single Criminals zu veröffentlichen. Der neueste Track dient als Vorgeschmack auf das kommende Album der Band.

Sänger/Bassist Adam Biggs kommentiert: „Our newest single Criminals, is by far one of the most aggressive tracks we’ve released in quite some time and displays the power of the new lineup at a full 10 out of 10. Lyrically, the song is a meditation on the nature of crime, punishment, and the delicate balance of power therein. So, show up for the shredding, stay for the contemplation of truth and justice. Enjoy!“

Seht euch das Video zu Criminals von Rivers Of Nihil hier an.

Rivers Of Nihil werden an der diesjährigen Chaos & Carnage Tour mit den Co-Headlinern Carnifex und den Metal Blade-Labelkollegen Cattle Decapitation teilnehmen und zusätzlich von The Zenith Passage, Humanity’s Last Breath, Vitriol und Face Yourself unterstützt. Die Reise dauert vom 30. April bis zum 26. Mai, mit einer Handvoll Rivers Of Nihil Headliner-Termine dazwischen.

Rivers Of Nihil

w/ Cattle Decapitation, Carnifex, Humanity’s Last Breath, The Zenith Passage, Vitriol, Face Yourself

4/28/2024 86th Street OKC – Oklahoma City, OK **

4/30/2024 Nile Theater – Mesa, AZ

5/02/2024 Come And Take It Live – Austin, TX

5/03/2024 Granada Theater – Dallas, TX

5/04/2024 Vibes Event Center – San Antonio, TX

5/06/2024 The Orpheum – Tampa, FL

5/07/2024 The Masquerade – Atlanta, GA **

5/08/2024 Brooklyn Bowl – Nashville, TN

5/09/2024 The Crown – Baltimore, MD **

5/10/2024 The Brooklyn Monarch – Brooklyn, NY

5/11/2024 Reverb – Reading, PA

5/12/2024 The Palladium – Worcester, MA

5/14/2024 Sharkey’s Event Center – Liverpool, NY

5/15/2024 Preserving Underground – New Kensington, PA

5/16/2024 King Of Clubs – Columbus, OH

5/17/2024 The Crofoot – Pontiac, MI

5/18/2024 WC Social Club – West Chicago, IL

5/20/2024 The Gothic Theatre – Englewood, CO

5/22/2024 Cargo Concert Hall – Reno, NV **

5/23/2024 The UC Theatre – Berkeley, CA

5/24/2024 The Belasco – Los Angeles, CA

5/25/2024 House Of Blues – Anaheim, CA

5/26/2024 House Of Blues – Las Vegas, NV

5/28/2024 Launchpad – Albuquerque, NM **

5/29/2024 TempleLive at Wichita Scottish Rite Center – Wichita, KS **

5/30/2024 Off Broadway – St. Louis, MO **

**Rivers Of Nihil Headliner-Termin

Rivers Of Nihil haben noch nie in eine Schublade gepasst, aber mit Where Owls Know My Name aus dem Jahr 2018 haben sie alle Etiketten, die ihnen angeheftet wurden, hinter sich gelassen. Als sie 2021 mit The Work zurückkehrten, stießen sie weiter in neues Territorium vor und stellten erneut alle Erwartungen der Fans in den Schatten, die sie in sie gesetzt hatten. Und jetzt, mit einer neuen Serie von Singles, die 2023 aufgenommen und seitdem als Singles veröffentlicht wurden – und schließlich auf einem neuen Album erscheinen – hat die Band erneut die Grenze dessen, wie weit sie auf der Suche nach neuem klanglichen Terrain zu gehen bereit ist, gesprengt.

Die Band verbrachte die Jahre 2021 und 2022 damit, die Kerze an beiden Enden abzubrennen, mit einem wilden Tourneeplan, der Headliner-Touren in den USA und Europa, einen Abstecher zu europäischen Festivals und zwei Tourneen im Vorprogramm von The Black Dahlia Murder und The Contortionist in Nordamerika umfasste. Doch als die letztgenannte Tour zu Ende war, fehlte ihnen ein Bandmitglied.

Gründungsmitglied und Leadsänger Jake Dieffenbach und die Band gingen aus persönlichen Gründen getrennte Wege. Die Trennung erfolgte nur drei Tage nach der Aufnahme einer Live-Video- und Audio-Session für die neue From Nothing-Serie von Audiotree, die am 20. April 2023 veröffentlicht wurde. Und obwohl die Band anfangs nicht sicher war, wie sie die Veröffentlichung angesichts des Ausscheidens eines Gründungsmitglieds und Leadsängers angehen sollte – oder ob sie sie überhaupt veröffentlichen sollte – entschied sie sich dafür, sie zu veröffentlichen, um Dieffenbachs Beiträge zur Gruppe über die Jahre zu würdigen und den Beginn eines neuen Kapitels zu markieren.

Im März 2023 beendeten Rivers Of Nihil eine Aufnahmesession, bei der die nun vierköpfige Band eine beträchtliche Menge neuer Musik mit ihrem früheren Bassisten/Backup-Sänger Adam Biggs als neuem Leadsänger/Bassisten aufnahm. Diese Aufnahmesession markierte auch den ersten Auftritt des neuen Gitarristen Andy Thomas (Ex-Black Crown Initiate), dessen Gesang ebenfalls eine wichtige Rolle in der Musik spielt, als Mitglied von Rivers Of Nihil. Diese neuen Singles sind die ersten, die die neue Besetzung der Band in voller Zusammenarbeit zeigen und demonstrieren, dass es sich um einen neuen, mutigen Sound mit viel Potenzial handelt, der aber auch die klassische Energie der Band in sich trägt.

Die Band hat kürzlich mit Carson Slovak und Grant McFarland bei Atrium Audio mit den Aufnahmen zu ihrem fünften Album begonnen. Die Veröffentlichung des neuen Albums ist für 2025 geplant. Seid gespannt!

Rivers Of Nihil sind:

Adam Biggs – Gesang, Bass

Brody Uttley – Gitarre, Keyboards

Andrew Thomas – Rhythmusgitarre, Gesang

Jared Klein – Schlagzeug, Gesang

Rivers Of Nihil online:

https://www.facebook.com/riversofnihil

https://www.instagram.com/riversofnihil