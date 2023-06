Of Virtue: kündigen kommendes Album „Omen“ an

Fortschritt, oder allgemeiner gesagt, Veränderung, ist eine Konstante in der Musik; um sich anzupassen und zu überleben, muss man wachsen und sich entwickeln – und keine Band weiß das besser als die Midwestern-Metaller Of Virtue.

Of Virtue freuen sich, einige unglaubliche Neuigkeiten zu verkünden. Sie stellen Omen vor, ihr bisher ehrgeizigstes und gefühlvollstes Projekt. Dieses Album repräsentiert eine Reise des künstlerischen Wachstums, des Experimentierens und der Gewissenserforschung. Dieses brandneue Album, das die Sinner-EP und insgesamt acht zusätzliche Tracks enthält, ist eine Mischung aus schweren Hymnen und heftigen Balladen.

Omen erscheint am 29. September und wird in limitierter Auflage als Vinyl und CD sowie als einzigartiges Merch im Arising Empire-Online Shop, Impericon & Band Shop erhältlich sein.

Jetzt Omen vorbestellen.

https://arisingempire.com/ofvirtue

Omen – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Omen

2. Hypocrite

3. Cold Blooded

4. Cut Me Open

5. Sober

6. A.N.X.I.E.T.Y.

7. Floating ft Rory Rodriguez (Dayseeker)

8. True Colors

9. Sinner

10. Holy

11. Cannibals

12. False Idols

Erlebt Of Virtue live an den folgenden Terminen!

Three Days Grace w/ Of Virtue

23.06. 6k Fest – Liege, BE

24.06. Full Force – Ferropolis, DE

25.06. Topfest – Abraham SK

27.06. Golden Nugget – Nuremberg, DE*

28.06. Elfer Club – Frankfurt, DE*

29.06 Indra Musikclub – Aamburg, DE*

30.06. Breeding Festival – Flensburg DE

02.07. UK Tech Fest – Newark On Trent, UK

15.07. UpHeaval – Grand Rapids, MI, USA

17.08. Summer Breeze – Dinkelsbeuhl, DE

26.08. Fallen Fortress – Bad Dürkheim, DE

01.09. Pell Mell Festival – Oberbach, DE

Of Virtue UK run w/ Led By Lanterns

02.07. Newark, UK – UK Tech Fest*

04.07. London, UK – The Black Heart

05.07. Bristol, UK – The Exchange

06.07. Glasgow, UK – Garage Attic

07.07. – Leeds, UK – Key Club

08.07. – Manchester, UK – Star & Garter

09.07. – Birmingham, UK – Devil’s Dog

* ohne Led By Lanterns

Jetzt Single Cannibals vom kommenden Album streamen, herunterladen: https://arisingempire.com/cannibals

Mehr Infos zu Of Virtue bekommt ihr hier:

Of Virtue sind:

Tyler Ennis | Gesang

Damon Tate | Gitarre & Gesang

Michael Valadez | Gitarre

Ryan Trinh | Schlagzeug

Of Virtue online:

https://www.instagram.com/ofvirtue

https://www.facebook.com/ofvirtue