Lacuna Coil: veröffentlichen die mit Spannung erwartete Single „Never Dawn“

Die italienischen Metal-Titanen Lacuna Coil haben am 16. Juni 2023 ihre kürzlich angekündigte Single Never Dawn veröffentlicht. Dieser mit Spannung erwartete Track markiert einen wichtigen Meilenstein im neuen Kapitel von Lacuna Coil, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Gothic und Alternative Metal das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen haben.

Never Dawn zeigt Lacuna Coils charakteristischen Sound mit seinen eindringlichen Melodien, kraftvollen Gitarrenriffs und den hypnotisierenden Gesangsharmonien von Cristina Scabbia und Andrea Ferro. Der Song taucht in die Tiefen des menschlichen Geistes ein und erforscht Themen wie Widerstandsfähigkeit, innere Stärke und den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Lacuna Coils Fähigkeit, Introspektion und Intensität miteinander zu verbinden, schafft ein fesselndes Hörerlebnis, das zweifelsohne bei alten und neuen Fans Anklang finden wird.

Cristina kommentiert den neuen Song:

„Zuerst in der Instrumentalversion im Trailer zum Spiel Zombicide White Death und dann in der Live-Version während unserer letzten ausverkauften Show in LA, sind wir so unglaublich begeistert, endlich die Vollversion von Never Dawn zu enthüllen! Dieser Song ist eine wilde Überlebensreise durch groteske und gefrorene Länder, in denen die innere Kraft die wichtigste Waffe ist. Entfacht das Feuer in eurem Herzen und genießt das Zuhören!“

Lacuna Coil haben sich im Laufe ihrer illustren Karriere als eine Kraft etabliert, mit der man rechnen muss, und fahren fort, Grenzen zu verschieben und ihren Sound weiterzuentwickeln, während sie ihren Wurzeln treu bleiben. Never Dawn ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement der Band, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und sich ihrer treuen Fangemeinde unablässig zu widmen.

Never Dawn ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Hier streamen: https://lacunacoil.lnk.to/NeverDawn-Single

Die Band tourte kürzlich an der US-Westküste mit The Birthday Massacre, Blind Channel und Edge Of Paradise und verkaufte mehr als die Hälfte der Shows aus.

Die Band wird während der europäischen Festivalsaison wieder auf der Bühne stehen, bevor sie in die USA zurückkehrt, um an der Headbangers Boat Cruise mit Lamb Of God, Mastodon, Testament, Hatebreed und anderen teilzunehmen.

