3Teeth: veröffentlichen neue Single + Video für „Slum Planet“

So wie die Hits der Welt kommen, so kommt auch reifes neues Material von 3Teeth. Mit der Veröffentlichung von Slum Planet, das von Doom-Komponist Mick Gordon produziert wurde, gibt der moderne Industrial-Act einen weiteren verlockenden Vorgeschmack auf sein neues Album. Dazu gibt es ein fesselndes neues Video von einem der führenden Regisseure Hollywoods, Matteo Santoro (der mit 3Teeth-Frontmann Alexis Mincolla aufgewachsen ist).

Mit dem hymnischen Refrain „I don’t care if you live or you die, as long as you’re willing to buy“ (Es ist mir egal, ob du lebst oder stirbst, solange du bereit bist zu kaufen) nimmt der Song die Übel eines kranken Planeten ins Visier, der von übermäßigem Konsum um jeden Preis besessen ist, was in einer aufmerksamkeitsstarken Diatribe von Frontmann und kreativem Kopf Alexis Mincolla in der Mitte des Tracks weiter angemahnt wird.

Mincolla erklärt den Track wie folgt: „Ein Ökosystem? Eher ein Ego-System. Slum Planet ist ein Denkmal für die Hybris der Menschheit, für die rücksichtslose Ausbeutung der Natur im Namen des Fortschritts, für die vorsätzliche Blindheit derer, die den Profit über den Erhalt stellen.“

Seht euch das Video zu Slum Planet hier an:

Slum Planet setzt 3Teeths Serie von monatlichen Andeutungen fort, die zu ihrem erwarteten vierten Album führen, das bald über Century Media Records erscheint (weitere Details werden bald bekannt gegeben).

Der Song folgt auf das am 3. Mai veröffentlichte explosive Merchant Of The Void, das von Metal Hammer und Revolver als einer der „besten neuen Songs“ gefeiert wurde. Während Metal Hammer sagt, dass der Song „auf Al Jourgensen und Trent Reznor zurückgeht“, lobt Revolver den Song als „absolut gigantisch und auf die bestmögliche Art und Weise übertrieben“ und lobt die Rückkehr von 3Teeth im Jahr 2023 zu einer Zeit, „in der wir ihren apokalyptischen, aufbrausenden Industrial-Metal am meisten brauchen“.

Gordon sagt: „3Teeth sind eine meiner Lieblingsbands. Sie zeigen mit Stolz ihre eigene, einzigartige Flagge. Das neue Album nimmt Kurs auf die nächste Stufe unserer von Eitelkeit geprägten Evolution als Spezies, und damit meine ich, dass das Album eine Welt für sich ist. Ich bin einfach nur begeistert, dass diese Jungs mich auf diese Reise mitgenommen haben.“

„Die modernen Träger der Industrial-Rock-Fackel“ – Revolver

„Hochmoderne Reizüberflutung mit einem Level an Aggression, bei dem keine Gefangenen gemacht werden“ – Rolling Stone

„3Teeth bringen die Aggression mit Bravour rüber“ – Loudwire

3Teeth online:

https://www.facebook.com/3Teeth