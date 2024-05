Ektomorf: als Support von Five Finger Death Punch bestätigt

Nach Veröffentlichung ihres von Fans und Presse gefeierten, letzten Albums Vivid Black (im Dezember 2023 bei AFM Records erschienen), hat die ungarische Metal Größe Ektomorf neue Livetermine in Europa bekannt gegeben, und zwar als Support von Five Finger Death Punch!

„Wir sind unglaublich stolz, bekannt zu geben, dass Ektomorf die großartigen Five Finger Death Punch auf ihrer kommenden Tour supporten werden! Wir werden im Juni 2024 bei fünf ihrer Arena Shows dabei sein. Es ist nicht nur ein lang gehegter Traum, diese fantastische Band live zu supporten, es wird auch unsere erste Arena-Tour sein, die wir jemals gespielt haben!“, freut sich die Band.

„Mit Zoltán Báthory die Bühne zu teilen, ist eine unglaubliche Ehre. Wir bewundern ihn nicht nur als herausragenden Musiker und Menschen, sondern fühlen uns auch durch unsere gemeinsamen ungarischen Wurzeln verbunden. Ein großes Dankeschön an Zoltán und Tom, dass sie diesen Traum wahr gemacht haben. Wir freuen uns auch riesig drauf, Ice Nine Kills live zu sehen!“

Ektomorf sind an folgenden Terminen auf der Arena-Tour dabei:

* Monday, June 3, 2024 – Hannover, Germany – ZAG Arena

* Tuesday, June 11, 2024 – Tallinn, Estonia – Unibet Arena

* Thursday, June 13, 2024 – Kaunas, Lithuania – Zalgiris Arena

* Tuesday, June 18, 2024 – Frankfurt, Germany – Festhalle

* Tuesday, June 25, 2024 – Oberhausen, Germany – Rudolf-Weber Arena

Tickets sind ab sofort hier erhältlich:

* Germany

* Estonia

* Lithuania

Vivid Black ist nicht nur das bereits vierzehnte Studioalbum von Ektomorf, sondern ihr wohlmöglich brutalstes und düsterstes, das die Band je veröffentlicht hat. Auch nach fast 30 Jahren beeindruckender Karriere samt Album Chartplatzierungen und unzähligen internationalen Tourneen, präsentierten sich Ektomorf mit Vivid Black intensiver, gnadenloser und ehrlicher als je zuvor.

„Vivid Black ist das düsterste und wütendste Album, das ich in meinem ganzen Leben geschrieben habe“, gestand Ektomorf Frontmann Zoltàn Farkas im letzten Jahr. „Es gibt rein gar nichts Schönes noch etwas Nettes an den Songs, dieses Album handelt von Schmerz, Hass, Wut, Enttäuschung undankbarer Menschen, die ich mal gekannt habe.

In diesem Teil meines Lebens und auch in der dunklen Zeit, in der ich meine Mutter an eine lange und schmerzhafte Krankheit verlor, hasse ich diese Welt, in der kein Licht mehr in mir ist.

Vivid Black ist alles, was ich bin. Und diese Platte zeigt, was ich fühle, bei all der Schwere und Wut.“

Mit Vivid Black kehren Ektomorf zurück ihren musikalischen Wurzeln, und bringen dabei jedoch neue Elemente mit, darunter klare Gesangspassagen und einen modernen Metal-Sound. Die Band bleibt auch nach mehr als drei Jahrzehnten eine feste Größe in der europäischen Metal Szene, ihr Stil und Engagement bleiben unübertroffen. Mit ihrem kommenden Album und einer unerschütterlichen Leidenschaft werden sie weiterhin die Bühnen weltweit dominieren und Menschen auf der ganzen Welt zum Headbangen bringen, vom kleinen Club bis hin zu den großen Festivals. Vom Ektomorf Bühnen-Klassiker bis hin zu den neuesten Songs, erlebt die Band live auf den kommenden Arena Shows mit Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills!

Ektomorf online:

https://www.ektomorf.army

https://www.facebook.com/EktomorfOfficial

https://www.instagram.com/ektomorf_official