ROCKHARZ Open Air 2022 vom 06.07 bis 09.07.2022 in Ballenstedt (Vorbericht)

Eventname: ROCKHARZ Open Air 2022

Bands: Running Wild, Powerwolf, Accept, In Extremo, Eisbrecher, Steel Panther, Suicidal Tendencies, Eluveitie, Testament, Tarja, Subway To Sally, ASP, At The Gates, Sepultura, Knorkator, Dark Tranqullity, Kataklysm, Ensiferum, Exodus, Grave Digger, Beast In Black, Finntroll, Jinjer, Dark Funeral, The 69 Eyes, Insomnium, Unleashed, Betontod, Moonsorrow, Goitzsche Front, Tankard, Thundermother, Ektomorf, Deserted Fear, Ost Front, Knasterbart, Unzucht, Scar Symmetry, Evil Invaders, Twilight Force, Lucifer, Paddy An The Rats, Ad Infintum, Hammer King, Attic, Asenblut, Obscurity, Mutz And The Blackeyed Banditz, April Art, Kambrium, Gernotshagen, Sibir, Strom Seeker, Enemy Inside, Burden Of Grief, Thomsen

Ort: Ballenstedt, Harz

Datum: 06.07. – 09.07.2022

Kosten: ab 119,80 € VVK inkl. Campen und Auto, Vortagesanreise 10 € PP

Genres: Hard Rock, Heavy Metal, Neue Deutsche Härte, Power Metal, Folk Metal, Fun Metal, Dark Metal, Speed Metal, Progressive Metal, Doom Metal, Dark Rock, Gothic, Mittelalter Rock, Pagan Metal

Veranstalter: Veruga GmbH

Link: https://www.rockharz-festival.com/

Seit Ende April ist das lauteste Festival im Harz ausverkauft, dennoch wollen wir euch einmal alle Informationen zur zweimal verschobenen Auflage hier in unserem Vorbericht zusammentragen. Das ROCKHARZ Festival gehört nicht nur in unserem Team zu einem der Höhepunkte im Festivalkalender, sondern begrüßt seit Jahren immer mehr Metalheads, die nach Ballenstedt zur Teufelsmauer pilgern, um Genregrößen aus dem Gothic, Rock und Metal vor die Linsen zu bekommen. Schon seit einigen Jahren gehört das Open Air im Ostharz zu einer der größten Veranstaltungen in Deutschland und zählt inkl. Tagestickets über 20.000 Besucher, die von Mittwoch bis Samstag das Flugplatzgelände zum Beben bringen. Wie alle anderen Veranstaltungen mussten aufgrund der Pandemie die beiden letzten Versuche verschoben werden. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben und so stehen die Zeichen in diesem Jahr wieder auf Sturm. Mit ca. 120 Euro im Vorverkauf konnte man sich das Festivalticket sichern und solltet ihr keins erhalten haben, dann greift kurz nach dem Event für die nächste Auflage im Jahr 2023 rechtzeitig zu.

Neben der super Stimmung und dem total entspannten Feeling unterhalb der Teufelsmauer hat das ROCKHARZ Festival auch musikalisch einiges zu bieten und fährt immer größere Headliner auf. Powerwolf gehören quasi schon zu den Dauerbrennern, gleiches gilt für Accept, die vom dritten deutschen Power Metal Kracher Running Wild in diesem Jahr komplettiert werden. Alleine diese drei Top-Acts versprechen ausgelassene wie wilde Partys mit diversen Hits, die man am liebsten live konsumieren möchte. Das ist noch lange nicht alles: Mit In Extremo und Eisbrecher wurden die nächsten beiden deutschen Genrespitzen engagiert. In der Mittelalterszene kommt man an In Extremo einfach nicht vorbei, gleiches gilt für die ebenfalls anwesenden Subway To Sally. Als Vertreter der NDH ist man von Eisbrecher eine stets gute Performance gewohnt. Eine aufgeheizte Stimmung findet man auch immer bei Knorkator vor. Die amüsanteste Party fahren die Berliner in gewohnter Manier auf, um eure müden Knochen zum Tanzen zu bringen. Ganz oben mit dabei: Steel Panther, Suicidal Tendencies, Eluveitie, Testament, Tarja, und ASP. Für die Extreme Metal Fraktion stehen zudem noch At The Gates, Sepultura oder Dark Funeral hoch im Kurs. Einmal ROCKHARZ Festival Blut geleckt, kann man dieser gut organisierten Veranstaltung gar nicht mehr fern bleiben. Alle Informationen und Bands findet ihr weiter oben oder auf der Homepage des Veranstalters.