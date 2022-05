Doro: frisch ausgezeichnete Award Gewinnerin startet Deutschland-Tour am 19.05. in Lübeck

Es geht wieder los! Nun steigt auch Doro Pesch endlich wieder in den Tour-Bus. Ab dem 19. Mai beginnt die Deutschland-Tour der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten weiblichen Metallerin! Los geht´s in Lübeck.

Im Gepäck: All ihr Mega-Hits aus vier Dekaden Doro-Metal – von Für Immer über All We Are bis Raise Your Fist!

Nicht im Gepäck (weil längst auf seinem Ehrenplatz „daheim“ in Düsseldorf): Der frisch verliehene Radio BOB!-Award, den Doro vergangene Woche bei der offiziellen Studioeröffnung in Kassel erhielt. Doro ist die erste Preisträgerin des Rocksenders, der von nun an regelmäßig herausragende Rockmusiker und Bands für ihre Verdienste auszeichnen will!