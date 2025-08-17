Doro: veröffentlicht episches Video zu ‚Warriors Of The Sea‘

Ab sofort kann man das brandneue Video zu Doros Single Warriors Of The Sea sehen. Regisseur des epischen Clips ist Peter Leukhardt, der die Metal Queen u.a. auf der Metal Queen Metal Cruise 2025 in Szene setzte.

„Mit Warriors Of The Sea wollte ich eine Hymne erschaffen, die sofort ins Herz geht“, erklärt Doro. „Es ist ein Song, der sowohl an Land als auch auf hoher See, auf einer der vielen Metal-Kreuzfahrten, viel Freude bereitet und Ausdruck von starkem Zusammenhalt ist.“ Die Performance, die mächtigen Chöre und die Aufnahmen auf hoher See fangen genau diese Atmosphäre ein.

Das Video gibt auch schon einen Vorgeschmack auf das kommende Special-Release Warriors Of The Sea, das am 24. Oktober 2025 via Rare Diamonds Productions / Edel erscheint. Dieses besondere Album wird nicht nur als CD-Digipak und Picture-Disc-Vinyl, sondern erstmals in Doros Karriere auch als Liquid Filled Vinyl erhältlich sein – gefüllt mit Blue Curaçao.

Die Idee zu diesem Special-Release entstand aus der Euphorie rund um die beiden ausverkauften Metal Queen Metal Cruises 2025. Doro-Fans dürfen sich jetzt schon auf die nächste Cruise am 06.06.2026 freuen.

Warriors Of The Sea Tracklist:

1. Warriors Of The Sea

2. Touch Too Much

3. Tattooed Angels

4. Horns Up High

5. Seelied

6. Children Of The Dawn (live)

7. Fire In The Sky (live)

8. Revenge (live)

9. Above The Ashes (live)

10. Raise Your Fist In The Air (live)

Doro live 2025/2026:

16.08.25 Illingen – Burg Open Air

23.08.25 (CH) Aarburg – Riverside Festival

28.08.25 Burgebrach – Sternenfestival

06.09.25 (US) St Charles – Arcada Theatre

15.12.25 Berlin – Huxleys Neue Welt

16.12.25 Kiel – MAX Nachttheater

17.12.25 Herford – Kulturwerk

19.12.25 Mannheim – Maimarktclub

20.12.25 Ulm – Roxy

21.12.25 Nürnberg – Löwensaal

06.06.26 Köln – MS RheinMagie – Metal Queen Metal Cruise III