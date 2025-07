Wacken Open Air 2025: „Es wird ernst, der Spaß kann beginnen“, der W:O:A-Schädel hängt

Es gibt einen Moment kurz vor dem Wacken Open Air, da spüren alle nochmal deutlicher: „Es geht sehr bald los. Endlich!“ Wenn nämlich der riesige W:O:A-Schädel mit den zwei markanten Hörnern zwischen den beiden Hauptbühnen prangt. Seit Mittwoch um 17:30 Uhr ist dieses Wahrzeichen des Festivals für niemanden zu übersehen: Der Schädel hängt!

Die Faster Stage und die Harder Stage stehen nun in voller Pracht, drum herum entsteht ein Gelände mit insgesamt zehn Bühnen, vielfältigen Arealen und Campingplätzen, auf dem in der kommenden Woche 85.000 Metalheads aus aller Welt eine der besten und lautesten Metal-Partys des Sommers feiern werden.

„Für uns ist das ebenso ein besonderer Augenblick, jedes Jahr wieder“, kommentiert W:O:A-Gründer Holger Hübner. „Die Vorbereitungen laufen natürlich seit langem, unsere Crew hat wieder einmal Beachtliches geleistet und in den vergangenen Wochen unser aller zweites Zuhause aufgebaut. Wenn der W:O:A Schädel hängt, schaltet die Vorfreude einen Gang hoch.“

W:O:A-Gründer Thomas Jensen ergänzt: „Man könnte sagen: Es wird ernst, der Spaß kann beginnen! Ein bisschen ist das wie an Weihnachten, wenn der Baum steht. Wir freuen uns auf unsere Gäste, auf die Bands, auf die Musik und Gemeinschaft, auf diese besonderen Festivalerlebnisse und Open-Air-Momente. Also: Ich bin bereit!“

Running Order veröffentlicht

Für die Fans steht ein üppiges Programm an: Guns N’ Roses, veritable Rock’n’Roll-Legenden, werden zum ersten Mal in Wacken auftreten. Daneben gehen mit Machine Head, Gojira, Papa Roach und Saltatio Mortis weitere Headliner an Start, dazu Bands unterschiedlichster musikalischer Couleur aus mehreren Dutzend Ländern sowie ein üppiges Rahmenprogramm mit Spoken-Word-, Action-Shows und vielem mehr. Sogar ein Space Camp ist auf dem Holy Ground gelandet, in dem die Metalheads in die Welt der Raumfahrt eintauchen können – mit echter Technik und echten Astronauten und Astronautinnen. Auch der Landgasthof in Wacken selbst ist als 9. Bühne wieder Teil des Spektakels, hat eine Shuttle-Anbindung zum Festival und ist bereits ab Sonntag mit großem Biergarten und Programm geöffnet! Was wann und wo genau passiert, lässt sich ab sofort auf www.wacken.com nachlesen.

W:O:A-Trailer & Wacken-Hymne von TBS x Doro

Wer sich noch einmal auf die Festivitäten einstimmen will, dem sei der brandneue W:O:A-Trailer als Herz gelegt, zu finden auf dem YouTube-Kanal des Festivals und hier:

Zweieinhalb Minuten Impressionen und eindrucksvolle Bilder, die Lust machen auf Riffs, Krachmusik und gute Leute.

Der Soundtrack dazu: Die neue W:O:A-Hymne Wacken, bei der die Mannheimer Band The Butcher Sisters (TBS) mit niemand Geringerem als der „Queen Of Metal“ höchstselbst – Doro – zu hören ist. Der Song huldigt dem W:O:A und dem Spaß, den diese eine Woche im Sommer bringt. „Als ich den Song der Jungs das erste Mal gehört habe, musste ich mich kaputtlachen“, berichtet Doro in The Bullhead, dem offiziellen W:O:A-Magazin, das ab Sonntag hier zu lesen sein wird. So zeigt das zugehörige Video neben Riffs und Mosh-Action typische Campingplatz-Szenen von Zeltaufbau bis Grill anwerfen – und was dabei schief gehen kann. Keine Frage: Mit der Zeile „Bring mich nach Wacken, mein Herz ist schon da“, können sich wohl alle Metalheads identifizieren.

Die W:O:A-Hymne Wacken von TBS x Doro gibt es seit 18. Juli überall im Netz zu hören und sehen.

Wacken Open Air online:

https://www.facebook.com/WackenOpenAir.official/

https://www.instagram.com/wackenopenair.official/