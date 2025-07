High Desert Queen: starten ihre Europa-Sommertournee 2025

Die Texas Desert Rock Band High Desert Queen kommt jetzt nach Europa. Heute werden sie beim Rock Im Wald in Neuensee, Deutschland, auftreten und mit einer heißen Show ihr neuestes Album Palm Reader unterstützen.

High Desert Queen äußerte sich dazu: „We can hardly wait to get back on the road, see lots of friends and family, and make some new fans move their heads.“ Sänger Ryan Garney fügte hinzu: „There will be plenty of free hugs and heavy riffs to be had this summer in Europe!“

High Desert Queen – Europe Summer Tour 2025

24 Jul 2025 Neuensee (DE) Rock im Wald

25 Jul 2025 Karlsruhe (DE) Das Fest

26 Jul 2025 Gent (BE) Gent City Festival

01 Aug 2025 Beelen (DE) Krach am Bach Fest

02 Aug 2025 Porta Westfalica (DE) Festivalkult

03 Aug 2025 Amsterdam (NL) De VerbroederIJ

05 Aug 2025 Bremen (DE) Meisenfrei Blues Club

06 Aug 2025 Recklinghausen (DE) Backyard Club

07 Aug 2025 Hannover (DE) Perle

08 Aug 2025 Sudwalde (DE) MuTaChi Fest

09 Aug 2025 Wedehorn (DE) Eekbook Open Air

10 Aug 2025 Dresden Chemiefabrik

11 Aug 2025 Bamberg (DE) Live Club

13 Aug 2025 Cham (DE) L.A. Club

14 Aug 2025 Kusel (DE) Kinett

15 Aug 2025 Stemwede (DE) Stemweder Open Air

