Desertfest Berlin 2023: neue Bands angekündigt

Liebe Freunde,

Desertfest Berlin freut sich über die jüngsten Neuzugänge im Line-Up!

Herzlich willkommen:

Mantar

Crowbar

Mono

Greenleaf

Messa

Fatso Jetson

The Great Machine

High Desert Queen

Plainride

Mr. Bison

Perilymph

Das gesamte Line-Up:

Uncle Acid & The Deadbeats

Mantar

Crowbar

Mono

Corrosion Of Conformity

Monolord

King Buffalo

Slift

Dozer

Church Of Misery

Bongzilla

Blood Ceremony

Minami Deutsch

Greenleaf

L.A. Witch

Messa

Somali Yacht Club

Valley Of The Sun

Mother Engine

Fatso Jetson

The Great Machine

Ecstatic Vision

Daily Thompson

Gnod

Psychlona

Dommengang

Kanaan

Gnome

Gaupa

Plainride

High Desert Queen

Mr. Bison

Perilymph

& mehr wird noch bekannt gegeben

Neuer Veranstaltungsort: Columbiahalle

Tickets jetzt im Verkauf

Tickets für die Ausgabe 2023 (19.-21. Mai 2023) sind über den folgenden Link erhältlich: https://www.desertfest-tickets.de/

Wir können es kaum erwarten, euch im Mai wieder zu sehen!

Cheers!

Eure Desertfest-Crew

Mehr Infos:

www.desertfest.de

www.facebook.com/DesertfestBerlin

www.instagram.com/desertfest_berlin