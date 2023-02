Heathen: kündigen 2023 EU-Tour mit Overkill und Exhorder an

Die Bay Area Thrash-Pioniere Heathen haben angekündigt, dass sie im April 2023 gemeinsam mit ihren Labelkollegen Overkill und Exhorder auf EU-Tour gehen werden. Nach ihrer ausgedehnten Europatournee im Sommer 2022 brechen Heathen in diesem Frühjahr erneut das Schweigen – und beweisen, dass sie auch nach fast vier Jahrzehnten ihres Bestehens immer noch auf der Höhe ihres Könnens sind.

Overkill w/ Exhorder & Heathen

13.04.2023 Bochum, DE – Zeche

14.04.2023 Zwolle, NL – Hedon

15.04.2023 Osnabruck, DE – Hydepark

16.04.2023 Berlin, DE – Huxleys

17.04.2023 Munchen, DE – Backstage

18.04.2023 Stuttgart, DE – LKA

19.04.2023 Zurich, CH – Komplex

21.04.2023 Parma, IT – Campus Industry

22.04.2023 Fontaneto, IT – Phenomenon Club

23.04.2023 Saarbrucken, DE – Garage

24.04.2023 Wiesbaden, DE – Schlachthof

25.04.2023 Vorselaar, BE – De Dreef

26.04.2023 Paris, FR – Trabendo

28.04.2023 Pamplona, ES – Totem

29.04.2023 Barcelona, ES – Razzmatazz

30.04.2023 Madrid, ES – But

