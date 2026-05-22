StormHammer: enthüllen Musikvideo zum Titeltrack ihres kommenden Studioalbums „Wrath Of The Hammer“

Die deutsche Power-Metal-Institution StormHammer veröffentlicht das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Wrath Of The Hammer, dem Titeltrack ihres kommenden Studioalbums.

Der neue Longplayer erscheint am 17. Juli über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music.

Mit ihrer neuen Single Wrath Of The Hammer präsentieren StormHammer einen ersten kraftvollen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album und unterstreichen eindrucksvoll ihre Position als eine der konstantesten und spannendsten Bands der europäischen Power-Metal-Szene. Der Titeltrack vereint hymnische Melodien, massive Riffs und die charakteristische Energie der Band zu einem modernen Metal-Hit mit klassischem Spirit.

Phil Meyer (Gitarre, Backing Vocals) kommentiert:

„Songs wie Wrath Of The Hammer repräsentieren die Ausrichtung des Albums perfekt – aggressive Downstrokes, schnelle Powerchords und epische melodische Momente verschmelzen hier auf eine zugleich klassische und moderne Heavy-Metal-Art.“

Drummer Ashley Guest verspricht:

„Wrath Of The Hammer bewahrt den Geist des klassischen StormHammer-Sounds und treibt ihn gleichzeitig mit einer schärferen und aggressiveren Kante weiter nach vorne.“

Nach dem gefeierten Album Seven Seals schlagen StormHammer mit Wrath Of The Hammer ein neues Kapitel auf. Das Album verbindet traditionelle Heavy-Metal-Wurzeln mit thrashigen Gitarren, epischen Melodien und progressiven Elementen. Die Band bleibt dabei ihrem unverwechselbaren Sound treu und erweitert gleichzeitig ihre musikalische Bandbreite.

„Wrath Of The Hammer vereint alle Generationen des Heavy Metal“, ist Phil Meyer überzeugt. „Die Oldschool-Seite, die melodische, die hymnische und die moderne. Genau das macht StormHammer heute als Band aus. Wir wollten kein Album erschaffen, das ausschließlich melodischer Power Metal ist. StormHammer hatten schon immer auch eine raue Seite, und die wollten wir weiter ausbauen, indem wir Thrash-Elemente, modernen Metal und sogar einige Punk-Wurzeln der 90er einfließen ließen, ohne dabei die Heavy-Metal-Identität der Band zu verlieren.“

Sänger M. Nox ergänzt: „Wir sind an dieses Album mit der Einstellung herangegangen, kein Risiko zu scheuen. Wir haben Elemente aus Thrash, Symphonic und Classic Metal miteinander kombiniert und dabei trotzdem die Power-Metal-Wurzeln von StormHammer bewahrt. Mit diesem Album werdet ihr StormHammer auf eine Weise hören, wie zuvor noch nie.“

Aufgenommen wurde das Album im Mastersound Studio gemeinsam mit Produzent Alexander Krull. Die kraftvolle Produktion, atmosphärische Arrangements und die enorme Energie der Songs machen Wrath Of The Hammer zu einem der stärksten und abwechslungsreichsten Alben der Bandgeschichte. Hier beweisen StormHammer erneut ihre Klasse und ihren Anspruch, modernen Power Metal auf höchstem Niveau zu liefern.

Horst Tessmann (Bass, Backing Vocals) verrät uns:

„Die Aufnahmen mit Alex Krull waren fantastisch, weil wir dieselbe Vision davon hatten, wie die Songs klingen sollten. Er hat eine kraftvolle und herausragende Produktion abgeliefert. Wrath Of The Hammer verbindet traditionellen Power Metal mit Thrash-Metal-Elementen auf eine Weise, die natürlich und energiegeladen wirkt. Je älter ich werde, desto schneller und härter soll die Musik sein.“

„Dieses Album fühlt sich ehrlich und lebendig an“, pflichtet Gitarrist Christos Efstathiou seinen Bandkollegen bei. „Wir haben uns kreativ selbst herausgefordert und sind dabei trotzdem dem treu geblieben, wofür StormHammer steht. In diesen Songs stecken Kraft, Emotionen und Abenteuer.“

Wrath Of The Hammer Tracklist:

1. Beware

2. Wrath Of The Hammer

3. Ashes Of The Throne

4. Light In The Dark

5. Wheels Of Eternity

6. Guardians Of The Night

7. Veil Of Fire

8. Scars Of The Abyss

9. Shattered Dominion

10. The Dune

Über StormHammer:

Seit Jahren gehören StormHammer zu den festen Größen der europäischen Metal-Szene. Mit einer einzigartigen Mischung aus traditionellem Heavy Metal, melodischem Power Metal und kraftvollen Gitarrenriffs hat sich die Band einen unverwechselbaren Stil erarbeitet. Epische Songs, starke Hooks und energiegeladene Hymnen prägen den Sound der Band seit ihren frühen Veröffentlichungen.

Im Laufe ihrer Karriere entwickelten StormHammer ihren Sound kontinuierlich weiter, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Ihre Musik kombiniert aggressive Gitarrenarbeit, melodische Leads und kraftvolle Rhythmen mit atmosphärischem Songwriting und einer modernen Produktion. Mit Wrath Of The Hammer unterstreicht die Band eindrucksvoll ihren Status als eine der wichtigsten und beständigsten Power-Metal-Bands Deutschlands.

StormHammer sind:

M.Nox – Vocals

Phil Meyer – Gitarre, Backing Vocals

Christos Efstathiou – Gitarre

Ashley Guest – Drums

Horst Tessmann – Bass, Backing Vocals