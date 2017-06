Als kleiner Service hier eine Übersicht aller Massacre Records Bands, die zur Zeit auf Tour sind.

Aeternitas

14.07.2017 DE Sandstedt – RFAR Open Air Festival

15.07.2017 DE Hamburg – Marias Ballroom

22.09.2017 DE Marne – Tonhalle

17.11.2017 DE Hamburg – Bambi Galore

Blood God – Thunderbeast Tour

15.06.2017 DE Wuppertal – Underground

02.10.2017 DE Zwickau – Club Seilerstraße

28.10.2017 DE München – Café Dada (München Scheppert Schwarz)

31.12.2017 DE Nürnberg – Aqua Ruction

Bloodlost

24.06.2017 CH Sierre – Local Lawbreakers

02.09.2017 CH Riddes – Salle De L’Abeille (Rock En Stock)

21.10.2017 FR Longvic – Rising Fest

08.12.2017 FR Grenoble – L’Ampérage*

09.12.2017 AT Telfs – Rathaussaal*

10.12.2017 AT Velden am Wörthersee – Bluesiana*

11.12.2017 SK Bratislava – Rock Cafe*

12.12.2017 CZ Prague – Rock Klub Nova Chmelnice*

13.12.2017 DE Mannheim – 7er Club*

14.12.2017 CH Wetzikon – Hall Of Fame*

15.12.2017 CH St-Maurice – Le Manoir Pub*

16.12.2017 CH La Chaux-de-Fonds – Ton Sur Ton*

*support for Beastö Blancö’s Dead Of Winter Tour

Born Again

21.06.2017 FR Besançon – The Titty Twister Bar

05.08.2017 FR St. Bris Le Vineux – Domaine de Douzein (Motors Rock N Roll Show)

16.09.2017 FR Ronchamp – Salle Des Fêtes (Les Echos De La Mine)

21.10.2017 FR Dijon – Rising Fest

Bornholm

21.07.2017 HU Mátrafüred-Sástó – Fekete Zaj Osztálykirándulás

10.-12.05.2018 DE Bornstedt – Burgruine Schweinsburg (Dark Troll Festival)

Broken Fate

07.10.2017 CH Wohlen (AG) – Casino

Crossing Edge

08.07.2017 DE Weener – Stapelmoorer Park (Free For All Festival)

24.-26.08.2017 AT Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Crystal Ball

14.06.2017 DE Augsburg – Spectrum*

15.06.2017 DE Obermarchtal – Kreuz

16.06.2017 CH Pratteln – Z7*

24.06.2017 CH Hinwil – Betzholzkreisel (Rock The Ring)

08.07.2017 CH Siebnen – District 28 (Outdoor Festival)

25.08.2017 CH Gränichen – Open Air Gränichen

01.09.2017 DE Haigerloch-Gruol – Motorradtreffen

02.12.2017 DE Ludwigsburg – Rockfabrik (H.E.A.T. Festival)

* w/ Axel Rudi Pell

Damnation Angels

28.11.2017 NL Weert – Bosuil*

29.11.2017 DE Hamburg – Markthalle*

30.11.2017 DE Berlin – Lido*

01.12.2017 DE Aschaffenburg – ColosSaal*

02.12.2017 DE München – Feierwerk*

03.12.2017 CH Pratteln – Z7*

05.12.2017 DE stuttgart – Club Cann*

06.12.2017 DE Hannover – MusikZentrum*

07.12.2017 BE Kortrijk – De Kreun*

08.12.2017 DE Essen – Turock*

09.12.2017 NL Zoetermeer – Boerderij*

10.12.2017 UK London – O2 Islington Academy*

*supporting Threshold on Legends Of The Shires 2017 Tour

Debauchery – Murdermaker Tour

23.06.2017 DE Gräfenhainichen – Ferropolis (With Full Force Open Air)

29.07.2017 DE Ottobeuren – Schlichtenfest Open Air

25.08.2017 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

26.08.2017 DE Urbach – Field Invasion Festival

04.11.2017 DE Bayreuth – Herzogkeller (Winter Invasion Festival)

24.11.2017 AT Wien – Viper Room (Winter Metal Storm)

25.11.2017 AT Vöcklabrück – OKH Vöcklabrück (Winter Metal Storm)

09.12.2017 DE Berlin – Nuke Club

22.12.2017 DE Hannover – MusikZentrum (Waldi’s X-Mas Massacre)

Eisregen

16.-19.08.2017 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

Ela

29.09.2017 DE Leipzig – Hellraiser*

30.09.2017 DE Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus*

01.10.2017 DE Bruchsal – Fabrik*

02.10.2017 DE Heidenheim – Lokschuppen*

03.10.2017 DE Lindau – Club Vaudeville*

04.10.2017 DE Augsburg – Spektrum*

07.10.2017 CH Spiez – Lötschbergzentrum*

*w/ Grave Digger

Elm Street

28.07.2017 AU Albury – The Albion

25.08.2017 AU Brisbane – The Back Room (ShredFest)

09.09.2017 AU Melbourne – Hell On The Bay

16.09.2017 AU Darwin – Chippo Live (Metal United Down Under)

Exciter

01.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

22.07.2017 IT Castrezzato (BS) – Autodromo di Franciacorta (Colony Open Air)

26.08.2017 NO Bergen – Beyond The Gates Festival

16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

28.10.2017 FI Helsinki – Ääniwalli (Heavy Metal Cauldron Fest)

Gloryful

16.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

08.07.2017 DE Markneukirchen – Framus & Warwick Hall

16.-19.08.2017 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

09.09.2017 DE Koblenz – JUZ Live Club (Ironhammer Festival)

Gun Barrel

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

Hammerschmitt

08.07.2017 DE Monheim – Rhein-Rock Open Air

Hardholt

15.06.2017 DE Gotha – The Londoner

16.06.2017 DE Arnstadt – Rockkneipe Jungfer

Hatesphere

22.06.2017 FI Nummijärvi – Nummirock

24.06.2017 DK Copenhagen – Refshaleøen (Copenhell)

13.07.2017 DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

28.07.2017 FR Le Garric – Cap Découverte (Xtreme Fest)

19.08.2017 FR Saint-Nolff – Site de Kerboulard (Motocultor Festival)

22.09.2017 CH Oberentfelden – Böröm Pöm Pöm

23.09.2017 NL Nijverdal – Tattoofest

Hatriot

07.07.2017 US San Francisco, CA – The Chapel

Headless Crown

28.10.2017 CH Saint-Maurice – Manoir Pub

04.11.2017 CH Oberentfelden – Böröm Pöm Pöm

Heavenwood

28.07.2017 PT Louro – Morada (Festival Laurus Nobilis Music Famalicão)

04.11.2017 PT Pernes – Rock Da Velha

Illdisposed

29.06.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

28.07.2017 NO Kristiansand – Onkel Aksel

Jaded Heart

23.06.2017 DE Siegburg – Kubana

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

04.08.2017 DE Dormagen – Freilichtbühne Zons (Rock ‚N‘ Roll Slam Festival)

25.08.2017 ES Ripollet – Parc dels Pinetons (Ripollet Rock Festival)

21.10.2017 DE Oberhausen – Helvete

Jonatr

17.06.2017 IT Borgosatollo (BS) – Centro Sportivo (Straevil Fest)

02.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

Lonewolf

23.09.2017 DE Eschwege – E-Werk (Long Heavy Night)

21.10.2017 FR Longvic – Rising Fest

29.10.2017 FR Saint-André-sur-Orne – Espace Coisel (Le Conquérant Metal Fest)

09.12.2017 DE Erfurt – From Hell

Macbeth

17.06.2017 DE Zeitz – Rock An Der Elster

30.06.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

08.09.2017 DE Barleben – Metal Embrace Festival

22.09.2017 DE Schrobenhausen – Metal im Woid

09.12.2017 DE Erfurt – From Hell

Masquerade

17.11.2017 CH Chur – Palazzo Beat Club

18.11.2017 CH Lenzburg – Met-Bar

25.11.2017 CH Luzern – Konzerthaus Schüür

Midnight Rider

23.-24.06.2017 DE Daun-Rengen – Sportplatz Rengen (Der Detze Rockt)

My Darkest Hate

22.07.2017 DE Bertingen – RUDE Open Air

Mystic Prophecy

02.07.2017 CZ Spálené Poříčí – Basinfirefest

08.09.2017 DE Neuenstadt – Stadthalle (Neuenstadt Festival)

09.09.2017 CH Frauenfeld – Ölfleck

26.08.2017 DE Schramberg-Tennenbronn – Open Air Gelände Trombachhöhe (Metalacker)

06.10.2017 DE Markneukirchen – Framus & Warwick Hall

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Festival)

14.04.2018 DE Ludwigshafen – Kulturzentrum dasHaus (2018 Delta Metal Meeting)

Narnia – I Still Believe Tour

08.07.2017 SE Halmstad – Gullbrannafestivalen

04.08.2017 SE Rejmyre – Skogsröjet Festival

18.08.2017 SE Falun – Lugnet (Sabaton Open Air)

19.08.2017 SE Sävsjö – Eksjöhovgårdsområdet (Sävsjö Celebration)

09.09.2017 SE Uppsala – KulturNatten

02.12.2017 FI Pieksämäki – Paalupaikka Areena (GoodMoodStock Festival)

Night Legion

29.07.2017 AU Sydney – The Bald Faced Stag

03.-04.11.2017 AU Sydney – The Bald Faced Stag (Steel Assassins – True Metal Festival)

Nomans Land

21.-23.07.2017 RU Kaluga – Folk Summer Fest

Rebellion

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Festival)

Scanner

23.09.2017 ES Irún – Sala Tunk

Silius

17.06.2017 IT Anterivo – Hammerfest

Sinister

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

08.07.2017 CZ Trutnov – Battlefield (Obscene Extreme)

14.07.2017 MK Dojran – D Festival

27.07.2017 SI Tolmin – MetalDays

05.08.2017 BG Burgas – Sea Of Black Festival

01.09.2017 DE Nauen – Freilichtbühne (Rock For Roots)

02.09.2017 DE Erfurt – Club From Hell

18.11.2017 MT Haz-Zebbug – Garage Rock Club (November’s Gathering Of The Unblessed)

Stormage

07.10.2017 DE Köln – Kulturbunker (Cologne Metal Festival)

14.10.2017 DE Plettenberg – Dragonslayer Festival

03.11.2017 DE München – Garage Deluxe

11.11.2017 DE Berlin – Slaughterhouse (Metal Attack Fest)

25.11.2017 DE Kiel – Pumpe

Stormhammer

04.-05.08.2017 DE Obertraubling – Airport Obertraubling (Metal United Festival Regensburg)

20.09.2017 AT Salzburg – Rockhouse*

21.09.2017 AT Zürich – Werk 21*

22.09.2017 DE München – Backstage*

23.09.2017 CZ Zlín – Masters Of Rock Café*

24.09.2017 HU Budapest – Dürer Kert*

26.09.2017 DE Weinheim – Café Central*

27.09.2017 DE Hamburg – Markthalle*

28.09.2017 DE Oberhausen – Helvete*

29.09.2017 DE Stuttgart – Club Zentral*

30.09.2017 DE Berlin – Nuke Club*

01.10.2017 AT Wien – Viper Room*

* w/ Serious Black

Stormwarrior

15.-17.06.2017 DE Homberg Ohm – Grillhütte Büßfeld (M.I.S.E. Open Air)

24.06.2017 DE Hamburg – MS Stubnitz (Full Metal Ship)

27.-29.07.2017 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

28.-29.07.2017 DE Osterholz-Scharmbeck – Burning Q Festival

09.09.2017 DE Koblenz – JUZ Live Club (Ironhammer Festival)

Stormwitch

02.09.2017 DE Dormettingen – Schiefererlebnis Dormettingen (Summer-Night-Dream Festival)

31.10.2017 DE Heidenheim an der Brenz – Lokschuppen

The Heretic Order

14.06.2017 UK London – The Underworld Camden

23.06.2017 UK Deeside – Mcleans Pub (Pentre Fest)

08.07.2017 UK Sheffield – Mulberry Tavern

15.07.2017 UK Nottingham – The Maze

01.09.2017 ES Tajuña – Tajuña Rock

The Order

08.09.2017 CH Lenzburg – Met-Bar

22.09.2017 CH Tennwil – Rocknacht Tennwil

28.10.2017 CH Spiez – Rox Music Bar

The Prophecy²³

07.07.2017 DE Seewald-Besenfeld – Harry’s Full Metal Party

26.08.2017 DE Wiernsheim – Riedler Open Air

16.09.2017 DE Wernfeld – Festhalle (Hell And Back Festival)

Thornbridge

04.08.2017 DE Kassel – Zissel Volksfest

13.10.2017 DE Freiberg – Tivoli (Rock, um zu helfen 2017)

Victorious

17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

29.06.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

08.07.2017 DE Markneukirchen – Framus & Warwick Hall

Warpath

17.06.2017 DE Flensburg – Roxy

22.07.2017 DE Esslingen – Eisstadion Esslingen (Riverside Festival)

03.-05.08.2017 DE Wacken – Wacken Open Air

15.08.2017 DE Bremen – Tivoli

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

30.09.2017 DE Siegburg – Kubana

Weeping Silence

22-24.09.2017 NL Eindhoven – Effenaar (FemME)

Wizard

01.07.2017 DE Kreuztal – Schloss Junkernhees (Into The Dungeon Festival)

02.09.2017 DE Katzenbach – Metallergrillen Open Air

22.09.2017 DE Moers – Dschungel-Club

