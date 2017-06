The Black Dahlia Murder legen gerade letzte Hand an ihr kommendes, achtes Album an und sind ab Sonntag auf Festival- und Clubtour in Europa, mit einem zusätzlichen Konzert in Israel!





The Black Dahlia Murder

18/06/17 BE – Dessel – Graspop

19/06/17 FR – Paris – Backstage By The Mills

20/06/17 CH – Aarau – Kiff

21/06/17 DE – Karlsruhe – Stadtmitte

22/06/17 DE – Gräfenhainichen – With Full Force

23/06/17 NL – Ysselsteyn – Jera On Air

24/06/17 DK – Copenhagen – Copenhell

26/06/17 DE – Hamburg – Logo

27/06/17 DE – Köln – Underground

29/06/17 IL – Tel Aviv – Tmu-na

30/06/17 DE – Frankfurt – Das Bett

01/07/17 DE – Münster – Vainstream Rockfest

03/07/17 DE – München – Kranhalle

04/07/17 DE – Saarbrücken – Garage Kleiner Club

06/07/17 ES – Viveiro – Resurrection Fest

07/07/17 UK – Nottingham – Techfest

08/07/17 HU – Budapest – A38

09/07/17 RS – Peterwardein – Exit Festival

11/07/17 CZ – Prague – Modra Vopice

12/07/17 PL – Warschau – Klub Poglos

13/07/17 DE – Hannover -Lux

15/07/17 SE – Gävle – Gefle Metalfest

The Black Dahlia Murder veröffentlichen ihr noch unbetiteltes nächstes Album im Herbst 2017 bei Metal Blade Records. Die Gitarren-, Bass- und Schlagzeugspuren wurden vom ehemaligen Bassisten der Band, Ryan Williams (facebook.com/Augmented.Audio), aufgenommen, der Gesang hingegen von Joe Cincotta (fullforcestudio.com); Jacob Hansen (Aborted, Volbeat, etc.) mischt und mastert die Scheibe momentan in seinen Hansen Studios in Dänemark. Die kommende Platte ist der Nachfolger des 2015er Kritikerlieblings Abysmal, der von Metal Sucks, Metal Injection, Metal Insider und vielen anderen Medien zum Album des Jahres gewählt wurde. Eine Kostprobe von Abysmal gibt es hier, wo ihr das Album auch bestellen könnt.

Kommentare

Kommentare