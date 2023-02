Fvnerals: veröffentlichen ihr drittes Album „Let The Earth Be Silent“

Die düsteren Doom-Vorreiter Fvnerals stellten am 3. Februar ihr beeindruckendes neues Album Let The Earth Be Silent vor.

Am selben Tag veröffentlichten Fvnerals zusätzlich auch ihre beiden vorherigen Alben The Light (2014) und Wounds (2016) neu als Digipak und auf schwarzem Vinyl.

Hier könnt ihr Let The Earth Be Silent kaufen: http://lnk.spkr.media/fvnerals-let-the-earth-be-silent

Dunkelheit. Fvnerals haben mit ihrem dritten Album Let The Earth Be Silent ein Album geschaffen, das die Leere der Leere und die Tiefe des Abgrunds in Klang verwandelt. Das Duo gibt der Stille der Auslöschung, die die Menschheit über alles Leben auf der Erde und sich selbst bringt, eine klangliche Form. Depression, Isolation und die Verzweiflung, die diese Existenz mit sich bringt, sickern aus jeder Note heraus.

Fvnerals entstand, als Sängerin und Bassistin Tiffany Ström 2013 im südenglischen Seebad Brighton den Gitarristen und Songwriter Syd Scarlet traf. Durch die Bündelung ihrer kreativen Kräfte entstand ein düsterer Doom-Act, der auch auf Ambient, Drone und eine Prise Post-Rock zurückgreift, um den besonders düsteren und schweren Sound zu ergänzen.

Das erste Lebenszeichen von Fvnerals war die selbstveröffentlichte EP The Hours (2013), auf die im Sommer 2014 das Debütalbum The Light und eine erste UK-Tournee folgten. 2015 kehrten Fvnerals mit der zweiten EP The Path zurück und zogen nach Glasgow, Schottland, wo sie mit der Arbeit an ihrem zweiten Album begannen, während sie gleichzeitig durch Großbritannien tourten und auf dem renommierten Doom Over Leipzig Festival in Deutschland auftraten.

Als ihr nächstes Album Wounds 2016 auf den Markt kam, löste es unermüdliche Live-Aktivitäten in ganz Europa und Großbritannien aus, bei denen sie auch mit Emma Ruth Rundle & Jaye Jayle auftraten. 2018 ließen sich Fvnerals in Belgien nieder und von dieser neuen Basis aus absolvierte das Duo weitere Shows in Europa, darunter auf renommierten Festivals wie dem Dunk Festival (BE), Northern Discomfort Festival (DK), Sensoria Festival (UK) und Platzhirsch Festival (DE). Bevor die weltweite Pandemie die meisten Live-Konzerte für etwa zwei Jahre lahmlegte, unterstützten Fvnerals erneut Emma Ruth Rundle, diesmal jedoch in Deutschland, wohin das Duo einige Monate später auch umzog.

Fvnerals haben beim Songwriting einen noch weniger optimistischen Ansatz gewählt als auf ihren vorherigen Platten, was auch bedeutet, dass ihr drittes Album Let The Earth Be Silent ein künstlerisches Geschenk von schöner Dunkelheit ist.

Die Tracklist zu Let The Earth Be Silent findet ihr in unserem Release-Kalender:

Aktuelle Besetzung:

Tiffany Ström – Gesang, Bassgitarre

Syd Scarlet – Gitarre

Gastmusiker:

Thomas Vaccargiu – Schlagzeug, Percussion

Songwriting und Produktion: Fvnerals

Recording und Mixing: Tim de Gieter im Much Luv Studio, Belgien

Mastering: Jack Shirley in den Atomic Garden Recording Studios, USA

Artwork: Anton Novozhilov

Layout: Mario Polzin

Fvnerals online:

www.fvnerals.com

www.instagram.com/_fvnerals

www.facebook.com/fvnerals