The Damned: kündigen neues Studioalbum „Darkadelic“ für den 28.04.2023 an, erste Single „The Invisible Man“ mit Musikvideo verfügbar

46 Jahre nach der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Debütalbums Damned Damned Damned bringen die britischen Musikikonen mit Darkadelic ein neues Studioalbum heraus – das erste seit dem Top-10-Album Evil Spirits (2018). Es folgt auf die letztjährige Live-Veröffentlichung A Night Of A Thousand Vampires (UK #1) und wird am 28. April 2023 bei earMUSIC veröffentlicht.

Auf Darkadelic entwickelt die Band ihren einzigartigen Sound weiter und baut ihr einmaliges Universum mit einigen ihrer besten Songs und genreübergreifenden Performances weiter aus. Neben Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray und Monty Oxymoron stößt William Granville-Taylor erstmalig als Schlagzeuger zur Band.

Die Single The Invisible Man könnt ihr hier anhören.

Die gerade erscheinende Single The Invisible Man ist der erste Einblick in die Welt von Darkadelic, dem 12. Studioalbum von The Damned. Begleitet von einem psychedelischen Video des Regisseurs Martin Gooch, wirbeln Captain Sensibles trippige Gitarrenriffs und David Vanians charakteristischer Baritongesang voller Wahnsinn um die Wette. Es ist der erste Schritt in ein Universum, wie es nur The Damned heraufbeschwören können.

Bestellt euch das Album Darkadelic hier vor.

Darkadelic erscheint als CD Digipak, 1LP Black Vinyl (Gatefold, 180g), Ltd. 1LP Transparent Vinyl inkl. Darkadelic Slipmat (Gatefold, 180g) und digital. Verschiedene exklusive Artikel wie signierte Kunstdrucke, T-Shirts und Tragetaschen werden über den offiziellen Darkadelic D2C Shop erhältlich sein.

Die Tracklist von Darkadelic findet ihr in unserem Release-Kalender:

Alle exklusiven D2C Artikel ansehen: hier

Seit ihrer Gründung 1976 gelten The Damned als eine der bahnbrechendsten Punk-Bands der 1970er Jahre. Mit elf Studioalben und zahlreichen UK-Single-Hits erspielten sich die Punk-Pioniere aus London eine ständig wachsende Fangemeinde. Ihre düsteren Texte und Dave Vanians voller Baritongesang katapultierte sie auch an die Spitze des Goth-Rock.

Nach ihrer US-Tournee mit Blondie im Jahr 2022 kehren The Damned mit einer Europa- und UK-Tournee zurück, welche am 3. März in Paris startet.

The Damned Live

07.03.23, Hamburg – Gruenspan

08.03.23, Berlin – Hole 44

09.03.23, Dresden – Beatpol

12.03.23, München – Muffathalle