Bang Your Head!!!: neue Band für Warm-Up-Show bestätigt

zum Einen haben wir einen neuen Bandzugang für die Warm-Up-Show zu vermelden. Es handelt sich um eine Band, die egal bei welchem unserer Festivals sie bereits gespielt hat, granatenmäßig abräumen konnte. Wir können guten Gewissens garantieren, dass das auch bei der Warm-Up-Show am 12.07.2023 in der Volksbankmesse in Balingen erneut der Fall sein wird. Um wen es sich handelt, könnt Ihr weiter unten nachlesen.

Zum Anderen haben wir einen großen Teil an der Überarbeitung unseres Online-Shops abgeschlossen. Zwischenzeitlich haben wir das print@home-System erfolgreich installiert und auch die Clubticketsparte wieder freigeschalten. Wer also von den Vorteilen des BYH!!!-Clubs profitieren möchte, kann sich ab sofort beim BYH!!!-Club anmelden. Die Clubmitgliedschaften sind auf 1000 Clubmitglieder begrenzt.

Wie schon in den letzten Newslettern erwähnt: Die bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erstandenen Festival-Eintrittskarten behalten ohne Aufpreis ihre Gültigkeit, wohingegen, alle zusätzlich bestellten Artikel, wie zum Beispiel Campingtickets, Dixi-Toiletten, Party Packs etc. aufgrund der immens gestiegenen Nebenkosten preislich vor Ort angeglichen werden müssen, was bedeutet, als dass wir gezwungenermaßen die Differenz an sämtlichen Ausgabestellen abkassieren werden. Die Preisdifferenzen findet Ihr hier: https://bang-your-head.de/site_byh/festivalabc/preisdifferenz-zusatzartikel

Auf Bitten einiger Fans, die an besagtem Festival-Termin nicht teilnehmen können, haben wir die Rückgabefrist verlängert. Somit kann jeder, der die im vorigen Absatz genannten Eintrittskarten zurückgeben möchte, diese noch bis zum 10.02.2023 (Eingangsdatum) an uns zurückschicken.

Axxis ist eine deutsche Heavy-Metal-Band, die 1986 gegründet wurde. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Heavy Metal und melodischem Rock, was ihnen über die Jahre hinweg eine treue Fanbase eingebracht hat. Ihr erstes Album Kingdom Of The Night wurde 1989 veröffentlicht und war ein kommerzieller Erfolg in Deutschland. Während ihrer immer noch florierenden Karriere veröffentlichten sie bis jetzt 17 Studioalben , darunter The Big Thrill und Retrolution. Seit nun mehr als drei Jahrzehnten sind sie aktiv, veröffentlichen immer noch neue Alben und treten live auf. Sie gelten als eine der einflussreichsten deutschen Heavy-Metal-Bands aller Zeiten.

Der Frontmann der Band, Bernhard Weiss, ist bekannt für seine kraftvolle Singstimme und charismatische Bühnenpräsenz. Axxis wird gelobt für ihre eingängigen und melodischen Songs, die oft komplexe Gitarrenriffs und kraftvolle Schlagzeugklänge beinhalten. Sie haben viele andere Heavy-Metal-Bands beeinflusst und während ihrer Karriere mit mehreren bekannten Musikern zusammengearbeitet. Sie sind zu dem bei ihren Tourneen bekannt für ihre aufwendigen und visuell beeindruckenden Bühnenauftritte, die oft Pyrotechnik und Kostüme beinhalten. Axxis haben eine treue Fanbase und eine loyale Anhängerschaft, die sie zu einer der angesehensten und hoch geschätzten Bands in der deutschen Heavy-Metal-Szene macht. Ihre Musik bleibt bei Heavy-Metal-Fans beliebt und inspiriert weiterhin neue Generationen von Musikern.

Mehr Infos zum Bang Your Head!!! 2023 und dem kommenden Rock Of Ages findet ihr hier:

Die vollständigen Informationen zum diesjährigen Bang Your Head!!! Festival und dem BYH!!!-Club könnt ihr hier nachlesen: www.bang-your-head.de

Alle Informationen rund ums Rock Of Ages bekommt ihr hier: www.rock-of-ages.de