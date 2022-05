Rock Hard Festival 2022 vom 03.06. bis 05.06.2022 im Amphitheater Gelsenkirchen (Vorbericht)

Eventname: Rock Hard Festival 2022

Bands: Accept, Blind Guardian, Sacred Reich, Phil Campbell & The Bastard Sons (play Motörhead), Grave Digger, The Night Flight Orchestra, Michael Monroe, Altlantean Kodex, Night Demon, Heathen, Axxis, Razor, Nifelheim, Villagers Of Ioannina City, Midnight, Suicidal Angels, Sulphur Aeon, Sorcerer, Indian Nightmare, Neck Cemetery

Ort: Amphitheater, Gelsenkirchen, Deutschland

Datum: 03.06 – 05.06.2022

Kosten: 3-Tages-Ticket: 97,90 €

3-Tages-Ticket inkl. Camping: 123,80 €

Tagestickets ab 45,00 €

Genre: Power Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Metal, Rock

Tickets: https://www.rockhard.de/tickets_15691.html

Veranstalter: Rock Hard Event GmbH

Link: https://www.facebook.com/rockhardfestival/

Nach der Corona-bedingten light Auflage im letzten Jahr schwillt das Rock Hard Festival 2022 wieder von einem auf drei Tage an und versorgt alle Interessierten an Pfingsten mit guter Musik im Amphitheater in Gelsenkirchen. Die härteste Pfingstfeier steigt wieder im Pott und wird von allen Stammgästen sehnsüchtig erwartet. Wer im familiären Kreise die Schädel schütteln möchte, kann als Neuling ohne Problem bei der Kultveranstaltung Anschluss finden. Mit gleichgesinnten feiern kann man in verschiedensten Formen, sowohl Wochenendtickets mit Camping als auch ohne stehen dafür zur Verfügung. Wer einzelne Tage buchen möchte, kann dieses auch ohne Probleme ab 45,00 € machen. Das Amphitheater befindet sich mitten im Nordsternpark von Gelsenkirchen auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände am Rhein-Herne-Kanal. Neben einer spannenden Kulisse bietet das Theater einen starken Sound, schließlich ist die Veranstaltungsstätte für Veranstaltungen gebaut worden. Bei Stadionfeeling kann den einzelnen Gruppen gehuldigt werden, die wie auf eine Fanwand blicken und unter diesem Flair zur Höchstform auflaufen.

Kommen wir einmal zum Corona-Comeback-Line-Up. Ganz oben stehen zwei deutsche Heavy Metal Größen, die hohes internationales Ansehen genießen. Sowohl Accept als auch Blind Guardian stehen für stimmungsgewaltige Open Air Sessions. Fürs Rock Hard Festival stehen wie gewohnt die großen Hits parat, die nach der ganzen ruhigen Phase in die Nacht gegrölt werden müssen. Direkt hinter den beiden Truppen warten die Amerikaner Sacred Reich, Phil Campbell, der ehemalige Motörhead Musiker mit seiner Formation Phil Campbell & The Bastard Sons (play Motörhead) und die Old School Heavy Metal Recken von Grave Digger. Nachdem die Skandinavier The Night Flight Orchestra erst dieser Tage ihre Tour noch mal absagen mussten, können alle Fans der Band aufatmen, die Festivals-Gigs sind glücklicherweise nicht betroffen. Neben den großen Acts warten Perlen, die man nicht vernachlässigen sollte. Alleine das Trio Altlantean Kodex, Night Demon und Midnight lässt das Kennerherz höherschlagen. Das gesamte Billing findet ihr mit den wichtigsten Informationen weiter oben oder auf der Seite des Veranstalters. Wer noch auf das Boot springen möchte, welches in wenigen Tagen Gelsenkirchen unsicher macht, kann mit 123,80 € das volle Programm inkl. Camping buchen.