Stiriah: das dritte Album wird Ende Mai erscheinen

Nach ihrem letzten Album Into The Depths erscheint am 27. Mai … Of Light, das dritte Full-Length-Album der Berliner Black-Metal-Band Stiriah.

Mit sechs brandneuen Tracks, die sich über 45 Minuten erstrecken, liefert die Band mit … Of Light eine furiose und wilde, aber auch emotionale Reise durch die Sphären des Black Metal. Musikalisch zwischen den legendären Sounds der 90er Jahre und hypnotischen Klanglandschaften angesiedelt, ist Stiriahs brandneues Album von Anfang bis Ende ein düsterer und schwermütiger, rauer und trostloser Ritt, der thematisch die Gratwanderung zwischen Ursprung und Auslöschung der Existenz erzählt. … Of Light wurde von Cryst im Aurora Studio, Berlin, aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Donovan Hernandez, mit Layout von Irina Akhmetova.

… Of Light – Tracklist:

01. The Emergence Of Being

02. Drifting In The Sea Of Flames

03. Companion Of Light

04. Threatening Shadows

05. Lonely The Moon Is Enthroned

06. My Burden The Last Crown

Stiriah sind:

Tyrann – Rhythmusgitarre / Leadgesang

Cryst – Bass / Leadgesang / Leadgitarre (Studio)

Tom – Leadgitarre (Live)

Ortok – Schlagzeug

Stiriah online:

https://www.facebook.com/stiriah/

https://www.instagram.com/stiriah/