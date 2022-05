Necrophobic: kündigen Wiederveröffentlichung der „Satanic Blasphemies“ Compilation an

Die schwedischen Black/Death-Metal-Meister Necrophobic kündigten vergangenen Freitag die Wiederveröffentlichung ihrer Satanic Blasphemies Compilation an, der nächsten Wiederveröffentlichung der aktuellen Backkatalog-Serie und einer wichtigen Sammlung der frühesten Aufnahmen der Bandgeschichte. Satanic Blasphemies ist bereits digital auf Streaming- und Download-Plattformen erhältlich und kann ab sofort auch physisch vorbestellt werden.

Necrophobics Schlagzeuger und Gründungsmitglied Joakim Sterner meldete sich mit folgendem Kommentar zu Satanic Blasphemies: „Es ist ein großartiges Gefühl, diese alten und frühen Aufnahmen für unsere eingefleischten Fans wieder zu veröffentlichen. Es ist auch etwas Besonderes, weil ich eine alte Kassette gefunden habe, die unsere allererste Aufnahme war, die wir in unserem Proberaum gemacht haben, mit einem Stück, das ich völlig vergessen hatte, da es nie wieder aufgenommen wurde, aber jetzt auf dieser Wiederveröffentlichung enthalten ist!“

Satanic Blasphemies wird erhältlich sein als Ltd. CD Jewelcase im Slipcase und als Gatefold LP-Version mit doppelseitigem Poster sowie zwei bisher unveröffentlichten Tracks (siehe unten ****) und wird am 1. Juli 2022 über Century Media Records mit folgendem Inhalt veröffentlicht werden:

Satanic Blasphemies – Tracklist:

1. Slow Asphyxiation *

2. Realm of Terror *

3. Retaliation *

4. Sacrificial Rites **

5. Unholy Prophecies **

6. Inborn Evil **

7. Shadows of the Moon ***

8. The Ancients Gate ***

9. Father of Creation ***

10. Infernal Souls (Rehearsal 1989) ****

11. Realm of Terror (Rehearsal Demo 1989) ****

* von Slow Asphyxiation (Demo 1990)

** aus Unheilige Prophezeiungen (Demo 1991)

*** von The Call (EP 1992)

**** bislang unveröffentlichte Tracks

Klickt hier, um Satanic Blasphemies auf allen digitalen Streaming-Plattformen zu hören oder um eure physische Kopie des Albums vorzubestellen.

