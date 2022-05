Michael Schenker Group: veröffentlicht neue Single “A King Has Gone” feat. Michael Kiske (Helloween)

Die Rock-Hymne A King Has Gone von MSG‘s neuem Album Universal und das ebenfalls auf Universal enthaltene Intro zum Song Calling Baal haben eine besondere Bedeutung: Der von Helloween-Frontmann Michael Kiske gesungene Track ist eine Hommage an den unvergessenen Ronnie James Dio, insbesondere an seine gesangliche Leistung auf dem Hardrock-Klassiker Rainbow Rising von 1976. Aus diesem Grund hat Michael Schenker für den Song eine originale Rainbow-Rhythmusgruppe zusammengestellt, bestehend aus Bobby Rondinelli und Bob Daisley.

Ein Lyric-Video zu A King Has Gone gibt es hier:

Michael Schenker engagierte außerdem den Keyboarder Tony Carey, der ebenfalls auf Rainbow Rising spielt, für das grandiose Moog-Synthesizer-Intro Calling Ball – eine direkte Anspielung auf das ikonische Intro des Album-Openers Tarot Woman von 1976.

Das beeindruckende Gesamtergebnis von Calling Baal/A King Has Gone gilt schon jetzt als einer der, musikalisch wie textlich, wichtigsten und erfolgreichsten Songs in Schenkers bisheriger Karriere. Beide Songs gemeinsam sind auf MSG‘s neuem Studioalbum Universal in voller Länge zu genießen!

Universal erscheint am 27. Mai 2022 über Atomic Fire Records und ist erhältlich als Digipack CD (inkl. 2 Bonustracks), farbiges Vinyl, Earbook (CD inkl. 2 Bonustracks) und als digitales Album, mit den folgenden Songs:

CD + LP + Digital

01. Emergency

02. Under Attack

03. Calling Baal

04. A King Has Gone

05. The Universe

06. Long Long Road

07. Wrecking Ball

08. Yesterday Is Dead

09. London Calling

10. Sad Is The Song

11. Au Revoir

CD + Earbook Bonustracks:

12. Turn Off The World

13. Fighter

Das Album ist im Vorverkauf hier erhältlich: https://msg.afr.link/UniversalPR

MSG sind außerdem derzeit auf Europatour, Teil der 50th anniversary Universal – World Tour!

MSG EU TOUR 2022

Michael Schenker * Robin McAuley * Steve Mann * Barend Courbois * Bodo Schopf

27.04.2022 FI – Helsinki, Vanha Yo-talo

29.04.2022 SE – Stockholm, Tyrol

30.04.2022 NO – Oslo, Vulkan Arena

01.05.2022 DK – Kopenhagen, Amager Bio

03.05.2022 NL – Zoetermeer, De Boerderij

04.05.2022 GER – Bochum, Zeche

05.05.2022 CH – Pratteln, Z7

06.05.2022 GER – Speyer, Halle 101

07.05.2022 FR – Cleon, La Traverse

10.05.2022 ES – Madrid, La Riviera

11.05.2022 ES – Barcelona, Razzmatazz 1

12.05.2022 ES – Pamplona, Totem

14.05.2022 IT – Mailand, Phenomenon

15.05.2022 IT – Rom, Largo Venue

MSG US TOUR 2022

Michael Schenker * Ronnie Romero * Steve Mann * Barend Courbois * Bodo Schopf

w/ Eric Martin, Images Of Eden

09/27/2022 San Juan Capistrano, CA – The Coach House

09/28/2022 Roseville, CA – Goldfield Trading Post

09/29/2022 San Francisco, CA – Great American Music Hall

10/01/2022 Los Angeles, CA – Saban Theater

10/02/2022 Las Vegas, NV – Count’s Vamp’d

10/04/2022 Denver, CO – Oriental Theater

10/07/2022 Des Plaines, IL – Des Plaines Theater

10/08/2022 St Charles, IL – Arcada Theater

10/09/2022 Milwaukee, WI – Pabst Theater

10/11/2022 Hobart, IN – The Art Theater

10/12/2022 Ft Wayne, IN – Piere’s

10/14/2022 Columbus, OH – The King Of Clubs

10/15/2022 Cleveland, OH – Agora Theater

10/16/2022 Detroit, MI – Harpo’s

10/17/2022 Pittsburgh, PA – Jergels

10/19/2022 New Bedford, MA – The Vault*

10/20/2022 Plymouth, NH – Flying Monkey

10/21/2022 Beverly, MA – Cabot Theater

10/22/2022 New York, NY – Sony Hall

10/23/2022 Newton, NJ – Newton Theater

10/25/2022 Glenside, PA – Keswick Theater

10/26/2022 Leesburg, VA – Tally Ho

10/27/2022 Stroudsburg, PA – Sherman Theater

*no support

w/ Damon Johnson & The Get Ready, Images Of Eden

10/29/2022 Cincinnati, OH – Bogarts

10/30/2022 Nashville, TN – Brooklyn Bowl

w/ Wasp, Armored Saint

11/02/2022 Houston TX – White Oak Music Hall

11/03/2022 Corpus Christi TX – Concrete Street Pavillion

11/04/2022 San Antonio, TX – Eaton Arena

11/05/2022 Dallas, TX – Amplified Live

11/06/2022 Tulsa, OK – Tulsa Theater

Es gibt auf unserem Planeten nur ganz wenige Rockgitarristen, die so viele prominente Berufskollegen nachhaltig beeinflusst haben wie Michael Schenker. Sein erstaunlich flüssiges Spiel, sein enormer Ideenreichtum, sein instinktsicheres Gespür für Hooks und Melodien: Michael Schenker ist eine lebende Legende, die trotz einer langen ruhmreichen Vergangenheit noch immer vor Tatendrang sprüht. Der blonde Gitarrist aus Sarstedt begann seine internationale Laufbahn in den frühen 1970ern bei den Scorpions, erlangte nach seinem Wechsel zur britischen Rockformation U.F.O. weltweiten Ruhm und setzte seine global riesigen Erfolge anschließend auch unter eigenem Namen und mit Formationen wie Michael Schenker Group (kurz MSG), Temple Of Rock oder Michael Schenker Fest nahtlos fort. Im generell kurzlebigen Musikbusiness sind Schenker und seine mittlerweile weit mehr als 50 Jahre andauernde Karriere absolute Ausnahmeerscheinungen.

MSG sind:

Michael Schenker – Lead Guitar

Ronnie Romero – Vocals

Bodo Schopf – Drums

Steve Mann – Keyboards/Guitars

Barend Courbois – Bass

