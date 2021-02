Micheal Schenker Group (MSG): weltweite Chart Ergebnisse für „Immortal“ + sensationeller Platz #8 in Deutschland

Michael Schenker veröffentlichte vergangene Woche das brandneue Msg Album Immortal über Nuclear Blast. Mit Stolz kann der Künstler nun verkünden, dass ihm mit Immortal der höchste Chart Entry seiner Karriere in seinem Heimatland gelungen ist. Das Album schoß direkt in die Top 10 auf einen sensationellen Platz 8! Noch höhe rhinauf ging es in Japan, wo Immortal gar auf Platz 3 der Charts einstieg. Weitere Top 10 Platzierungen gab es in der Schweiz (#8) und Schweden (#8).

Alle Chart Ergebnisse:

#3 Japan

#8 Deutschland

#8 Schweden (physisch)

#8 Schweiz

#14 USA (Rock) / #3 Hard Music / #43 Top Current

#23 Österreich

#27 Spanien

#35 Italien (physisch)

#53 Frankreich (physisch)

#67 Belgien

#79 Polen

#111 England / #1 Rock Charts

„Ich bin komplet überwältigt“, kommentiert Michael Schenker. „Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wieviele treue Fans mir seit 50 Jahren die Stange halten. Das Feedback auf Immortal ist fantastisch und ich freue mich über den großen Zuspruch den das Album derzeit weltweit erfährt. Dass Immortal nun auch noch die Top 10 der deutschen Charts geknackt hat macht mich schlichtweg sprachlos. Ihr seid die Besten, vielen Dank und: rock on!“

Der Titel Immortal spricht Bände und ist ein perfektes Synonym, um Michael Schenkers musikalisches Vermächtnis zu beschreiben und sein 50. Jubiläum als Musiker zu feiern. Seht dazu auch das neue Video zu dem epischen Song In Search Of The Peace Of Mind.

Seht euch das Video hier an:

Mehr zum Album:

Quelle: Nuclear Blast Records