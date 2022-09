Metal Hammer Paradise am 18.11. und 19.11.2022 im Ferienpark Weissenhäuser Strand (Vorbericht)

Link: https://metal-hammer-paradise.de/de

Erneut steht das Metal Hammer Paradise am Weissenhäuser Strand in den Startlöchern. Wie bereits in der Vergangenheit gibt es hier ein Festival für den gemütlich angehauchten Metaller. Direkt vom heimischen Sofa, nun ja, dem des Appartements, geht es vor die Bühne, um eine der diesjährigen Bands zu sehen. Dabei kommt man in den Genuss von In Extremo oder Eisbrecher als einen der beiden Headliner, die im großen Zelt vor dem Ferienpark zu sehen sein werden. Auf den anderen beiden Bühnen können dann abwechselnd andere bekannte oder nicht so bekannte Bands bewundert werden. Wer wo wann spielt, wird rechtzeitig über die Homepage des Metal Hammer Paradise bekannt gegeben werden. Auch das Rahmenprogramm, wie ggf. Lesung, Vortrag, Workshop oder Bowling wird da zu finden sein. Neben der unverwüstlichen Doro stehen noch so interessante Acts wie Night Demon, Primal Fear oder Sepultura auf der Liste der auftretenden Bands. Bestimmt wird es die eine oder andere Autogrammstunde geben, bei der dann die Künstler hautnah zu bewundern sein werden.

Wer von der ganzen Musik und dem Drumherum etwas Pause braucht, kann sich im Metal Markt neu einkleiden oder auch in einem der Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen. Für Entspannung und gegen den möglichen Kater:innen kann im angeschlossenen Hallenbad die erschöpfte Seele Erholung finden. Natürlich bedingt die Lage auch Spaziergänge am Strand oder einfach nur Chillen im beheizten Appartement.