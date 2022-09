Motörhead: “Iron Fist” – verlorener Film wurde aufgearbeitet und wird nun veröffentlicht

Es ist lange her, dass das lauteste Speed-Freak-Trio – die großartigen Jungs von Motörhead – meinten, sie bräuchten einen Intro Film, bevor sie auf die Bühne gingen.

Was sie damals produzierten, verschwand für viele Jahre im Nirgendwo; irgendwo lag ein VHS Bootleg, ein Kurzfilm, den Nick Mead gemacht hat. Aufgenommen in einem Waldstück in Hertfordshire zeigt es eine mittelalterliche Truppe, die kämpfend durch das Gelände zieht, seltsame Helme auf dem Kopf hat, mit der eisernen Faust imaginäre Feinde bekämpft und reichlich Wodka intus hat.

Man stelle sich einen ungesunden, verwirrten und sicherheitsgefährdenden Albtraum vor – das Ganze natürlich Low Budget – vermische es mit dem Holy Grail von Monty Python – und irgendwo dazwischen liegt dieser Film.

Nach langem Suchen, aber pünktlich zum Iron Fist 40th Anniversary wurde dieser Trailer wiederentdeckt und zur Erheiterung der Fans veröffentlicht.

Wir zelebrieren das 40. Jubiläum dieses wegweisenden Albums mit den bekannten Motörhead-Waffen, verpackt in neuen Deluxe Ausgaben. Es gibt ein Hardcover Pack mit 2 CDs und 3 LPs, das Originalalbum wurde neu gemastert, es gibt bisher unveröffentlichte Demo-Bonustracks und ein komplettes Konzert, welches am 18. März 1982 von Radio Clyde übertragen wurde. Und natürlich die Story des Albums und viele bisher ungesehene Fotos. Darüber hinaus ist eine Limited Edition, blaue & schwarze Swirl LPs des Originalalbums erhältlich.

Iron Fist – Jacksons Studio Demo – eine bisher unveröffentlichte Demoversion von Iron Fist: https://motorhead.lnk.to/IronFist40thPR oder

LP und CD Tracklisting:

Original Iron Fist Album

Iron Fist

Heart Of Stone

I’m The Doctor

Go To Hell

Loser

Sex And Outrage

America

Shut It Down

Speedfreak

(Don’t Need) Religion

Bang To Rights

Jackson’s Studio Demos October 1981

Remember Me, I’m Gone

The Doctor

Young & Crazy

Loser

Iron Fist

Go To Hell

CD & Digital Bonustracks

Lemmy Goes To The Pub

Some Old Song, I’m Gone

(Don’t Let ‘Em) Grind Ya Down (Alternate Version)

Shut It Down

Sponge Cake (Instrumental)

Ripsaw Teardown (Instrumental)

Peter Gunn (Instrumental)

Live At Glasgow Apollo 18/3/82

(Previously Unreleased)

Iron First

Heart Of Stone

Shoot You In The Back

The Hammer

Loser

Jailbait

America

White Line

(Don’t Need) Religion

Go To Hell

Capricorn

(Don’t Let ‘Em) Grind Ya Down

(We Are The) Road Crew

Ace Of Spades

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Overkill

Bomber

Motörhead

