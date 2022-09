Punk Rock Holiday 2023: Punkrock-Festival-Highlight erneut in Rekordzeit ausverkauft

Das Punk Rock Holiday 2.3, das vom 8. bis 11. August 2023 in Tolmin, Slowenien, stattfinden wird, ist unmittelbar nach Vorverkaufsstart ausverkauft!

Kaum drei Wochen sind vergangen, seit Festivalgäste aus der ganzen Welt das slowenische Tolmin verlassen und mit Bands wie The Interrupters oder Get Dead gefeiert haben. Nun sind bereits ein paar Tage nach dem VVK-Start der nächstjährigen Ausgaben bereits alle Tickets online an die Fans gegangen.

Das Festival ist damit das sechste Jahr in Folge ausverkauft – und dies ohne einen einzigen angekündigten Band-Namen, was von der außergewöhnlichen Qualität des Festivals zeugt, das als eines der besten Festivals des Genres gilt.

Wer sich einen Eindruck verschaffen mag, weshalb jedes Jahr Rock-Fans aus allen Winkeln der Erde nach Slowenien aufmachen, kann das hier tun:

Legendär sicherlich auch Auftritte wie der 2019er von Pennywise.

Die Organisatoren werden die wenigen noch in einem geheimen Hinterzimmer gebunkerten Karten an die Newcomer-Bands vergeben, die traditionell auf der zweiten Festivalbühne auftreten. Die Beach Stage wird jedes Jahr von hochkarätigen, aufstrebenden, vorwiegend europäischen Namen der Punkrock-Szene besetzt und ist eine Brutstätte für neue Talente. Sie wird jedes Jahr am frühen Nachmittag von einer stattlichen Anzahl von Besuchern aufgesucht, die sich ein Bild von der Live-Power neuer, spannender Bands machen.

Für die diesjährige Ausgabe des Punk Rock Holiday Festivals hatten sich mehr als 100 Bands aus praktisch allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis, um einen Auftritt auf der entsprechenden Bühne beworben.

Das Programm für 2023 wird derzeit zügig vorbereitet, so dass die ersten Namen, die 2023 auf den beiden Bühnen auftreten werden, bereits im Oktober 2022 zu erwarten sind.