Qntal: veröffentlichen neuen Song & Musikvideo vom kommenden Album „IX- Time Stands Still“

Als das Projekt Qntal mit seiner ungehörten Mischung aus mittelalterlicher und elektronischer Musik 1992 zum ersten Mal auf der Bildfläche erschien, war das Erstaunen groß.

Man kannte mittelalterliche Musik, aber natürlich hatte man auch elektronische Klänge gehört. In Personalunion allerdings noch nie zuvor. Bis heute gehören Qntal zu den Pionieren ihres selbst geschaffenen Genres; mit Qntal IX- Time Stands Still fügen sie ihrer lupenreinen Werkschau ein weiteres betörendes Kapitel hinzu.

Inspiriert von mehrsprachiger Poesie, verzaubern Qntal ihr ungewöhnlich breites Publikum. Sie kommen aus allen Richtungen. Aus der Mittelalterszene ebenso wie aus der elektronischen Ecke, aus dem Trauerflor des Gothic ebenso wie aus der bärigen Heavy-Metal-Bewegung, aus Popkreisen ebenso wie aus der klassischen Musik. Zu den Konzerten reisen sie von so weit her wie Südamerika, Japan oder Spanien an. Das Besondere an den kunstvoll konzipierten und sensibel umgesetzten Klangwelten ist genau diese Vielfalt und das herausragende Talent, das Syrah und Michael Popp unter Beweis stellen.

Auf dem neuen Album Time Stands Still wenden sich Qntal mit ihren modernen Arrangements wieder mehr unserer Zeit zu. Die Virtuosität ihrer Musik, gepaart mit den organischen Klängen der elektronischen Musikanteile, zeigt einmal mehr, dass Qntal Meister ihres Fachs sind. Time Stands Still ist die perfekte Verschmelzung von Moderne und Mittelalter und schlägt die Brücke zwischen Tanzbarkeit und Avantgarde.

Time Stands Still Tracklist:

1. Winterly Waves

2. Fontanas

3. Don’t Fear The Reaper

4. Quis Est Deus

5. Dancing With The Daffodils

6. L’on Dit Q’amors Est Dolce Chose

7. Mich Fing Die Minne

8. Black Byrd

9. Morunges Liebeslied

10. O Welt

11. Time Stands Still

Nach langer Wartezeit veröffentlichen Qntal mit Time Stands Still ein neues Album, das seine Hörer atemlos zurücklassen wird. Die sphärischen elf neuen Albumtracks zeigen einmal mehr, dass Qntal Moderne und Mittelalter in Perfektion verschmelzen können.

Erhältlich als: Digipak CD, Vinyl, Lenticular Digipak & Digital

