Längst haben sie sich den Ruf als eines der wohl magischsten und mystischsten deutschen Musikprojekte verdient gemacht. Bei Qntal verschmelzen mittelalterliche Melodien mit Electro/Synthie Sounds zu einer charaktervollen Einheit, die den Hörer sofort in ihren Bann zieht.

Am 9. März wird ihr neues Album VIII – Nachtblume via Drakkar Records/Soulfood Music erscheinen.

1992 landeten die frisch gegründeten Qntal mit Ad Mortem Festinamus einen ersten gewaltigen Clubhit. Nach zwei virtuosen wie expressiven Alben – ungekünstelt als I und II betitelt – konzentrierten sich die beiden Kreativkräfte, Michael Popp und Sigrid „Syrah“ Hausen, vorrangig auf ihr rein akustisches Ensemble Estampie, um nach einer achtjährigen Pause und mit neuer Mannverstärkung erneut in avantgardistisch-Qntal’sche Kunstwelten einzutauchen. Anno 2014 beginnt für Qntal nach einer mehrjährigen Pause eine neue Schaffensperiode. Sarah „Mariko“ Newman unterstützte die Band bisher nur bei Live-Darbietungen, gehört ab sofort aber fest zum Lineup. Ihr siebtes Studioalbum erscheint, auf dem die Band erstmals auch ins 17., 18. Und 19. Jahrhundert vorstößt.

Mit VIII – Nachtblume folgt nun das insgesamt achte Werk. Cover und Tracklist dazu wurden nun bekannt gegeben.

Tracklist:

01 Nachtblume

02 Die Finstere Nacht

03 Music On The Waters

04 Monteclair

05 Echo

06 Parliament Of Fowles

07 Chint

08 Before The World Was Made

09 O Fortuna

10 Minnelied

11 Sumervar

12 A Chanter

Kommentare

