Ganz besonders seit dem Release ihres aktuellen Albums All Our Gods Have Abandoned Us im Mai 2016 gelten Architects als eine der wichtigsten und spannendsten Metalcore-Bands dieser Zeit und mit ihrer neuen Single Doomsday haben die Herren diese Position nur noch mehr verteidigt.

Nach der digitalen Veröffentlichung Anfang September soll kommenden Freitag, am 8. Dezember, nun die physische folgen: Doomsday erscheint als limitierte 7-Inch-Vinyl mit geätzter B-Seite!

Das Video zu Doomsday wurde bei Youtube bislang über 5 Mio Mal angeklickt.

Im Zuge der BBC Radio 1 Rocks Week haben Architects den Song außerdem live performt:

Anfang nächsten Jahres werden Architects zudem in UK und auf dem europäischen Festland unterwegs sein – fünfmal auch im deutschsprachigen Raum:

24.01.2018: Zürich (CH) – XTRA

26.01.2018: Berlin – Columbiahalle

28.01.2018: Wien (AT) – Gasometer

29.01.2018: München – Tonhalle

30.01.2018: Köln – Palladium

