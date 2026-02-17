Saint Agnes: veröffentlichen neue Single „Good Boy“

Die Londoner Band Saint Agnes meldet sich mit ihrer neuen Single Good Boy zurück. Der Song ist bereits der dritte Vorbote des kommenden Studioalbums Your God Fearing Days Are About To Begin, das am 29. Mai 2026 über Spinefarm erscheinen wird.

Frontfrau Kitty A. Austen beschreibt Good Boy als bissige Abrechnung mit angepassten, unterwürfigen Männern, die ein kapitalistisches System stützen und ihre Mitwirkung als Tugend darstellen. Der Track versteht sich als provokanter Kommentar und richtet sich gegen das Bild des vermeintlich „braven Jungen“, der Konformität mit Moral verwechselt.

Musikalisch verbinden Saint Agnes rohe Industrial-Power mit dunkler Eleganz und clubtauglicher Intensität. Inspiriert von der Wucht von Nine Inch Nails, der Genregrenzen sprengenden Energie von Poppy sowie der cineastischen Emotionalität von Lorde, entsteht ein Sound, der gleichermaßen für Bühne und Dancefloor konzipiert ist.

Für das Mixing des Albums zeichnete Jim Pinder (unter anderem Sleep Token, Bring Me The Horizon) verantwortlich. Laut Kitty A. Austen handelt es sich um „unsere bisher am besten klingende Platte – und die, die unserer Vision am nächsten kommt“.

Nach gemeinsamen Shows mit Last Train in Frankreich und Ghostkid in Deutschland sind Saint Agnes aktuell mit Vukovi in Großbritannien unterwegs.

Mit zwei EPs, zwei von der Kritik gelobten Studioalben und über 12 Millionen Spotify-Streams hat sich die Band eine treue Fanbasis erspielt. Unterstützung von BBC Radio 1 sowie Auftritte bei Festivals wie Download Festival, 2000trees Festival, Hellfest, Rock For People, Isle Of Wight Festival, The Great Escape Festival, Boomtown Fair, Takedown Festival und dem Reeperbahn Festival unterstreichen zudem ihre Live-Qualitäten.