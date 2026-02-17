Lowlives: veröffentlichen Single und Cover von „Only Happy When It Rains“

Lowlives legen eine Coverversion des 90er-Alternative-Hits Only Happy When It Rains vor, ursprünglich von Garbage. Die Band, gegründet aus der gemeinsamen Liebe zu 90er-Alternative und Grunge, bleibt damit ihrer musikalischen DNA treu.

Statt auf Zurückhaltung setzen Lowlives auf direkte Energie. Für ihre Version haben sie die Gitarren deutlich aufgedreht und dem Song eine zusätzliche Portion Rauheit verliehen, ohne dabei den Geist des Originals aus den Augen zu verlieren. So erhält der Track eine druckvollere, zeitgemäße Note, bleibt jedoch klar als Hommage an den Alternative-Klassiker erkennbar.

Die Band erklärt, dass Only Happy When It Rains seit Jahren ganz oben auf ihrer persönlichen Wunschliste möglicher Coversongs stand. Thematisch passe der Song mit seiner Auseinandersetzung mit Trost im Elend ohnehin stark zur eigenen inhaltlichen Ausrichtung – das Cover habe sich daher weniger wie ein stilistischer Ausflug, sondern vielmehr wie eine Bestätigung der eigenen musikalischen Identität angefühlt.

Lowlives sind:

Lee Downer – Vocals/Gitarre

Jaxon Moore – Gitarre

Steve Lucarelli – Bass

Luke Johnson – Schlagzeug