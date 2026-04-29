Architects: veröffentlichen exklusive 7″ Single Remixe „Broken Mirror“ & „Everything Ends“

Die Metalcore-Virtuosen von Architects sind nach einem Jahr voller weltweiter Tourneen, darunter ein Headliner-Auftritt in der Londoner O2 Arena, zurück.

Nun starten sie ihre US-Tournee mit strahlenden Neuinterpretationen ihrer Chart-Hits Broken Mirror und Everything Ends, die vom Mitbegründer und Schlagzeuger der Band, Daniel Joseph (Searle), produziert wurden.

Die Fans haben lange auf diese offiziellen Remixe gewartet, nachdem sie Everything Ends als Abschlusssong nach den Konzerten ihrer 2025-Tournee und Teaser von Broken Mirror in den sozialen Medien gehört hatten. Die Remixe fühlen sich wie ein Wendepunkt an und signalisieren den Wechsel der Band zu einem härteren Sound und einem erfrischten kreativen Impuls.

Architects, die derzeit auf ihrer US-Headliner-Tournee sind, werden diesen Sommer auf einer Reihe von Festivals in Großbritannien und Europa auftreten, darunter Rock Am Ring / Rock Im Park, Download, Hellfest, Vainstream, Impericon Festival und Jera On Air. Zum Jahresende werden sie dann Korn auf ihrer UK/EU-Tour begleiten. Die Daten wie folgt:

Architects live 2026:

05.06. Rock Am Ring

07.06. Rock Im Park

11.-13-06. CH-Interlaken – Greenfield Fest

14.06. AT-Nickelsdorf – Nova Rock

23.06. Bremen – Pier 2 (Headline Show)

25.06. NL-Ysselsteyn – Jera On Air

26.06. Leipzig – Impericon Fest

27.06. Münster – Vainstream

Herbsttourdates mit Korn:

18.10. Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

19.10. München – Olympiahalle

21.10. Köln – Lanxess Arena

11.11. Hamburg – Barclays Arena

13.11. Hannover – ZAG Arena

14.11. Berlin – Uber Arena

19.11. AT-Wien – Stadthalle