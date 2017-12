„Never Mind The Bollocks, Here’s Punkrock At Wacken Open Air!”: Klar, Wacken ist die Heavy Metal Town schlechthin in der Welt, aber Punkrock war auch schon immer Teil des Festivals. Um diesem Genre ein Denkmal zu setzen, haben die Macher des W:O:A eine Doku auf dem vergangenen Festival gedreht. Sie wird in drei Tagen, am 8. Dezember, veröffentlicht und mit ihr im W:O:A-Adventskalender direkt neue Punkrock-Bandbestätigungen für das Festival im nächsten Jahr.

Kommentare

Kommentare