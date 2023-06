Motörhead – We Play Rock’N’Roll – Live At Montreux Jazz Festival ’07

Artist: Motörhead

Herkunft: England, Großbritannien

Album: We Play Rock’N’Roll – Live At Montreux Jazz Festival ’07

Spiellänge: 87:29 Minuten

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Release: 16.06.2023

Label: BMG Records

Link: www.imotorhead.com

Letzte Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Ian „Lemmy“ Kilmister

Gitarre & Backgroundgesang – Philip „Wizzö“ Campbell

Schlagzeug – Mikkey Dee

Tracklist Bad Magic: Seriously Bad Magic:

Snaggletooth Stay Clean Be My Baby Killers Metropolis Over The Top One Night Stand I Got Mine In The Name Of Tragedy Sword Of Glory Rosalie Sacrifice Just ‘Cos You Got The Power Going To Brazil Killed By Death Iron Fist Whorehouse Blues Ace Of Spades Overkill

Diese Band läuft weiter laut aufgedreht auf jedem Festivalcampingplatz, die Rockkneipen drehen die Hits auf und an geselligen Abenden in familiärer Runde laufen die Evergreens rauf und runter. Motörhead spielen nicht nur Rock ’n‘ Roll, sondern sind unsterblich. Dabei bleibt es weiterhin surreal, dass Lemmy schon seit Jahren gar nicht mehr unter uns wandelt. Ganz weg ist er jedoch nicht, ich persönlich habe immer die Grafik vor Augen, in der ein Künstler den rauchenden Kilmister mit einer Flasche Whiskey in eine Wolke gezeichnet hat. Wenn man es nicht besser wüsste, müsste man meinen, er sitzt tatsächlich dort oben und blickt auf uns Jünger seiner Klänge lächelnd herunter. Mit We Play Rock’N’Roll – Live At Montreux Jazz Festival ’07 gibt es das nächste Material, um die Motörhead-Sammlung weiter aufzufüllen und den Gott es harten Rock ’n‘ Roll mit seinen Wegbereitern auf die Mattscheibe zu bekommen.

Das Livealbum We Play Rock’N’Roll – Live At Montreux Jazz Festival ’07 entstand 2007, als die Welt noch in Ordnung war. Die Produktion ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Doppel-Vinyl, Doppel-CD und digital. Mit einer Spiellänge von 87:29 Minuten bietet es den Fans eine mitreißende Rockerfahrung einer gealterten Truppe, die auf den Brettern stets Vollgas gegeben hat. Die einzigartige Fähigkeit, Elemente des Rock ’n‘ Roll, Hard Rock und Heavy Metal zu kombinieren, dafür stehen die Briten und haben dadurch ein Alleinstellungsmerkmal, an das keine andere Formation herankommt. Das Label BMG Records hat die Veröffentlichung der Aufnahmen am 16.06.2023 ermöglicht. Fans können die verschiedenen Versionen ab sofort erwerben und sich von der ergreifenden Live-Performance von Motörhead aufs Neue mitreißen lassen. Mit im Set Be My Baby und Killers oder Over The Top, I Got Mine sowie Rosalie. Ohne die beliebtesten Klassiker geht auch dieses Konzert nicht zu Ende, so setzen die fünf Nummern Killed By Death, Iron Fist, Whorehouse Blues, Ace Of Spades und Overkill den Schlusspunkt unter tosendem Applaus.