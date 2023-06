Eiter: neues Video zu „Rippenzieher“ online

Am 30.06.2023 erscheint Gewalt, die neue EP der Münsteraner Grindcore-Kings Eiter.

Hier könnt ihr Gewalt vorbestellen: https://eiter666.bandcamp.com/music



Das Video zu Rippenzieher gibt es hier:

Und hier der Song als Stream.

Die Band dazu:

“Today we unleash the second single Rippenzieher from our upcoming album Gewalt, which will be out on June 30th.

Rippenzieher is filthy, mean and heavy and shows how diverse the new album is.”

Eiter Infos:

Münster braucht mehr Grindcore – und die Welt sowieso. Eiter wird von fünf Typen zelebriert, die der Menschheit ihre Verachtung ins Gesicht schmettern. König Chaos hat kaum zu ertragenden Nihilismus, dreckigen Humor und fiesen Krach in einen Topf geschmissen. Das Resultat ist Eiter.

2012 saß man noch an der Theke, aber 2013 hat man doch noch den Weg in den engen, ranzigen Proberaum gefunden. 2014 fing man damit an, den Menschen bei einigen Konzerten die Dauerwelle in den Nacken zu föhnen. Die Performance ist extrem schweißtreibend, aggressiv und zwingt Dich zum ausrasten.

Selbstredend, dass diese Power auch auf Plastik für das Volk funktionieren muss. So hat man sich im Sommer 2014 im Bunker von Dave Sustain (Long Distance Calling) im Sound Ranger-Studio eingeschlossen und elf bitterböse Symphonien in die Aufnahmegeräte geprügelt. Jojo Brunn von Go-Recording hat das Mastering für die eitrige Suppe übernommen. Sebastian Jerke (Ahab, Zodiac; Long Distance Calling, etc.) zauberte ein adäquates Logo und ihren Standpunkt angemessen visualisiert. Konzept und Gestaltung ist aus der Kernschmelze der Band-Hirne zusammengebastelt worden. 2015 wurde diese erste EP in Eigenregie veröffentlicht. Dazu kamen dann auch diverse Live-Aktivitäten zum Beispiel mit Nashgul, Choked By Own Vomits, Morbid Mosh Attack, Postmortem, Rotten Casket, Bloodspot und vielen mehr. Dabei wurde der schwitzenden Menge das passende Merchandise aufgeschwatzt.

2019 wurde dann aus einer Laune heraus ein “Weihnachtsalbum” für die besinnlichen Tage kreiert, das in digitaler Form bei Bandcamp veröffentlicht worden ist.

2020 wurden dann die Arbeiten zur neuen EP mit dem Titel Gewalt in Angriff genommen. Da überall Corona herrschte, waren Proben unmöglich. Daher haben wir uns dazu entschieden, dass das Songwriting unter den Gitarristen aufgeteilt wird. Dabei sind 13 bockstarke Tracks rausgekommen. Die Drums wurden dann 2021 erneut bei Jojo Brunn bei Go-Recording eingezimmert. Gitarren und Gesang wurden bei Matthes aufgenommen. Den Bass nahm Tom selbst zu Hause auf. Mix & Mastering wurden vom Kohlekeller übernommen, der nen ordentlich asozialen Sound geschustert hat.

Anfang 2023 wurde das Cover-Artwork finalisiert und neue Bandfotos wurden durch Janosch Rathmer aufgenommen.

Am 30.06.2023 wird Gewalt über Deathinteresse Records veröffentlicht.

Eiter Line-Up:

Kotze: Striego

Axt: Flo

Säge: Matthes

Beil: Tom

Kessel: Leo

Eiter online:

https://linktr.ee/eiter