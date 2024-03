Benighted: entfesseln brutale Psychedelic-Hymne „Nothing Left To Fear“ Feat. Oli Peters von Archspire

Am Abgrund, wo das Grimmige auf das Groteske trifft, präsentieren Benighted ihren nächsten Track Nothing Left To Fear von ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Ekbom. Benighted gehen nicht nur, nein, sie trampeln auf der Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn mit unvergleichlicher Brutalität. Eine Single, die eine klare Ansage dessen ist, was vor uns liegt – eine Expedition in die dunkelsten Korridore des menschlichen Geistes, inspiriert von den erschreckenden Geschichten derer, die an wahnhafter Parasitose leiden.

Auf diesem monströsen Stück ist Oli Peters von den Technical Death Metal-Giganten Archspire als Sänger zu hören. Peters‚ Mitwirkung fügt eine neue Dimension des stimmlichen Terrors hinzu, die sich nahtlos mit Julien Truchans erschütternden Schreien und den komplizierten, schädelzerstörenden Instrumenten der Band verbindet.

Produziert mit der Finesse, die nur Benighted bieten können, legt Nothing Left To Fear den Grundstein für eine der bahnbrechendsten Veröffentlichungen in der Geschichte des Extreme Metals. Als Vorbote des auditiven Aufruhrs, der Ekbom ausmacht, verspricht diese Single nichts weniger als eine unerbittliche, unnachgiebige und absolut eindringliche musikalische Reise.

Ihr könnt euch die neue Single jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist anhören:

Ekbom wird am 12. April auf Season Of Mist erscheinen.

Vorbestellen: https://redirect.season-of-mist.com/BenightedEkbom

Vormerken: https://orcd.co/benightedekbompresave

Ekbom – Tracklist:

1. Prodrome

2. Scars

3. Morgue

4. Le Vice Des Entrailles

5. Nothing Left To Fear

6. Ekbom

7. Metastasis

8. A Reason For Treason

9. Fame Of The Grotesque

10. Scapegoat

11. Flesh Against Flesh

12. Mother Earth, Mother Whore

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Genre: Brutal Death Metal, Grindcore

FFO: Cryptopsy, Aborted, Wormed, Dying Fetus

Benighted werden im April auf der Hellfest Warm-Up Tour unterwegs sein und ihren unverwechselbaren Brutal Death Metal-Sound auf die Bühnen in ganz Frankreich bringen. Sie bringen Ten56. zu all diesen Terminen mit und werden bei einigen Terminen von Rise Of The North Star, Stinky & Kamizol K unterstützt.

Hellfest Warm-Up Tour 2024

19 April: Clermont Ferrand, FR @ La Cooperative de Mai

20 April: Bordeaux, FR @ Rock School Barbey

21 April: Biarritz, FR @ Atabal

22 April: Cahors, FR @ Les Docks

23 April: Montpellier, FR @ Victorie 2

25 April: Nice, FR @ Stockfish

26 April: Crest, FR @ Bridge to Hell

27 April: Lausanne, CH @ Docks

28 April: Montbeliard, FR @ L’Axone

30 April: Oignies, FR @ La Metaphone

2 May: Paris, FR @ Cité de la Musique

3 May: Cherbourg, FR @ La Breche

4 May: Nantes, FR @ Warehouse

