The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash: feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einer neuen Tournee

Seit seiner Gründung 2003 hat sich die Kölner Show auf internationalem Niveau etabliert, Grenzen gesprengt und neue gesetzt. Mit Touren in Europa, den USA und Mexiko, Zusammenarbeiten mit weltberühmten Musikern, eigenen Kunstausstellungen in Hollywood, Comic-Veröffentlichungen, Kooperationen mit diversen Brands und unzähligen TV-Auftritten hat sich The Rock ’n‘ Rolll Wrestling Bash als einzigartige Mischung aus Mexican Wrestling und Rock ’n‘ Roll etabliert.

Auch die Corona-Krise konnte dem Bash nichts anhaben, und unter kreativer und organisatorischer Federführung von Schöpfer Carlos Martinez geht es nun in die nächste Runde. Mit vielen Specials für die Fans, die noch bekanntgegeben werden, wird das 20-jährige Jubiläum gebührend gefeiert. Und da diese Show in den letzten 20 Jahren ununterbrochen bewiesen hat, dass oben und vorne immer da ist, wo der Bash ist, heißt die Jubiläumstour M.O.A.T.S. (Mother Of All Trash Shows).

Kauft Tickets und kommt zur Show!

Tourdates:

08.09.2023 Posthalle – Würzburg

09.09.2023 Club Vaudeville – Lindau a.B.

30.09.2023 Carlswerk Victoria – Köln

06.10.2023 Festsaal Kreuzberg – Berlin

20.10.2023 Gruenspan – Hamburg

25.11.2023 Rosenhof – Osnabrück / + Aftershowparty

29.12.2023 Backstage Werk – München

Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

https://www.facebook.com/TheRocknRollWrestlingBash

https://www.therocknrollwrestlingbash.com/