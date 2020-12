The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash: ‚Madley Of Mayhem‘ Tour 2020/21 verschoben

Produzent und Erfinder Carlos Martinez kommentiert: „Aufgrund des weiterhin geltenden Lockdowns sind wir dazu gezwungen, unsere kommende Deutschland Tournee zu verschieben. Fast alle Shows haben bereits Ersatztermine. Alle bereits gekauften Tickets behalten Ihre Gültigkeit für die nächste Aufführung in der jeweiligen Stadt. Auch besteht die Möglichkeit die Tickets wieder umzutauschen.“

Die Ersatztermine lauten wie folgt:

06.02.2021 Club Vaudeville – Lindau a.B.

29.05.2021 Carlswerk Victoria – Köln

18.06.2021 Hellfest – Clisson FR

26.06.2021 Gruenspan – Hamburg

10.07.2020 Festsaal Kreuzberg – Berlin

31.07.2021 Backstage München

04.09.2021 Batschkapp Frankfurt

30.10.2021 FZW Dortmund

04.12.2021 Carlswerk Victoria Köln

08.01.2022 Garage – Saarbrücken

14.01.2022 Festsaal Kreuzberg Berlin

15.01.2022 Gruenspan Hamburg

Tickets & Merch gibt es weiterhin hier: rocknrollwrestlingbash.shop

Seit mehr als 17 Jahren ist Deutschlands verrückteste Show The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash auf der Welt unterwegs, um gute Musik, unkonventionelle Showproduktionen, Freude, Spaß und Kunst zu verbreiten.

Viele große Meilensteine wurden erreicht und viele eigene Rekorde gesprengt.

Das Wachstum dieser Show ist nachweisbar unaufhaltsam.

Aber die Erfolgsstory legt jetzt erst richtig los, oder um Impresario Martinez zu zitieren: „Wir haben gerade erst den Autoschlüssel gefunden…“.

Inmitten der Corona-Pandemie ist Martinez’ unaufhaltsamer Trieb, gute Shows zu produzieren, jedenfalls nicht zu stoppen.

Obwohl noch niemand absehen kann, wohin die Reise für Live-Events in diesem Jahr geht, hat Martinez bereits eine komplette Tournee gebucht.

Und obwohl er durch Hygienebestimmungen niedrigeren Publikumskapazitäten ins Auge sieht, scheut er sich nicht davor, pro Show eine Gästeliste für 50 Corona-Ersthelfer zu spendieren, um sich bei diesen zu bedanken.

Madley Of Mayhem

Die nächste Tournee bekam den Titel Madley Of Mayhem, denn es wird ein „Beast-of“ der vergangenen verrückten Jahre.

Daher das Wortspiel „Medley“ und „MADley“.

Das Publikum erwartet in diesem Jahr ein sich wandelndes Bühnenbild mit ganz besonderen Darbietungen.

Im Ring werden neben altbekannten und geliebten Charakteren auch neue Kreationen das Licht der Bühne erblicken.

Natürlich sorgt El Brujo (Brucho) wie immer für die musikalische Untermalung der Show. Neben den beliebten Brujo-Hits wird er dieses Jahr auch neues Material präsentieren.

Denn in den vergangenen Monaten hat El Brujo in Zusammenarbeit mit Peter van Elderen, Frontman der Kultband Peter Pan Speedrock aus den Niederlanden, neues Material geschrieben.

Dabei haben sich die beiden komplett Ihrer Kreativität hingegeben und Musik entwickelt, die so comicesque ist wie die Show selbst.

Unter Umständen darf das Publikum Peter van Elderen ebenfalls auf einigen Shows sehen.

Das wird noch kurzfristig bekanntgegeben.

Sicherlich wird die Show anders umgesetzt werden müssen als vor der Pandemie.

Jedoch sieht Martinez gerade in den geltenden Bestimmungen den Anreiz und nutzt den entsprechenden Druck, um seinem Publikum eine andere und neue Version des The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash darbieten zu können.

Wer denn The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash bereits kennt, weiß, dass hier nie mit verrückten, gut umgesetzten Ideen gegeizt wird.

Und gerade in diesen Zeiten wird darauf noch mehr Wert gelegt.

Ein besonderer Tourstop findet am 12.12.2020 in München statt: Hier wird die bayerische Version des im vergangenen Jahr erstmalig produzierten Bashfest (das The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash Festival) stattfinden.

Anlass ist das zehnjährige Jubiläum des Bash im Backstage.

Es werden zehn Jahre Freundschaft und Partnerschaft gefeiert.

Dazu hat das Backstage eine wundervolle Programmgestaltung aus weiteren Bands und Kleinkünstlern, DJs und vielem anderen zusammengestellt.

Als Opening-Band der gesamten Tournee haben sich die Frankfurter Punkrocker Brandgefährlich angemeldet.

Es ist also wieder etwas für jeden dabei.

www.rockandrollwrestlingbash.com

www.facebook.com/TheRocknRollWrestlingBash

Quelle: Gordeon Music